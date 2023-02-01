تكثيف ميداني لجميع القيادات التنفيذية للتعامل مع "نوة الكرم" بالإسكندرية

كثف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية التواجد الميداني لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة تداعيات "نوة الكرم".

وفي هذا الصدد، تابع اللواء محمد سحلول رئيس حي المنتزه أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على الأنفاق والظهير الريفي بعزب الشامي وفرعون ومحسن وشارع النخل، ومصطفى كامل.



وأرض نوفل، وشارع الشهر العقاري، و نفق سيدى بشر، ونفق السادات ٤٥، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وتواجد ميدانى اللواء د/ طه زهير رئيس مركز ومدينة برج العرب لمتابعة أعمال كسح وشفط تجمعات مياة الأمطار أمام كارفور العروبة ومتابعة حركة سير السيارات والسيولة المرورية، موجها كافة الإدارات المعنية بالمتابعة على مدار الساعة ورصد أي أماكن متضررة من تجمعات مياه الأمطار.

وقامت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

و تابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي ، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدنى رئيس حي المنتزة ثان أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفي كامل، وشارع 16 اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

وتابعت هدى أبو كليلة رئيس حي العجمي أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على مستوى الحي حيث تم متابعة كسح تجمعات مياه الأمطار بشارع البيطاش الرئيسي، ومدخل شارع الهانوفيل الرئيسي، وأمام تاكي بالييطاش، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول تحت إشراف الأستاذ/ السيد موسى رئيس الحي بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع .

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

أرقام غرف الطواريء والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية :

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.