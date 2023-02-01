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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يصبر قلبك.. جومانا مراد تنعي والد الفنان السوري باسم ياخور

باسم ياخور
باسم ياخور

نعت الفنانة جومانا مراد، والد الفنان السوري باسم ياخور، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت جومانا مراد عبر خاصية “الاستوري": “حبيبي باسم البقاء لله، الله يرحم ابوك ويجعل مثواه الجنة، ويصبر قلبك يا حبيبي”.

وفاة والد الفنان السوري باسم ياخور

وأعلن الممثل  السوري باسم ياخور، اليوم الأربعاء، وفاة والده الكاتب والصحفي إبراهيم ياخور، وذلك في نعي خاص عبر حسابه على موقع فيسبوك. 

ونشر باسم ياخور صورة لوالده الراحل، وعلق عليها قائلا:" "وداعا أبي.. رحلة الأيام الأخيرة كانت صعبة مؤلمة ومحبطة ما يعزي قلبي هو أننا تحدثنا كثيرا وأخبرتني أشياء لم تخبرني إياها ابدا عنك وعني ابتسمنا ونظرنا في أعين بعضنا طويلاً بصمت أبلغ من آلاف الكلمات تلمست شعرك ووجهك المتعب مراراً، ومسحت وجهي ودموعي بيدك المنهكة".

وتابع باسم ياخور متأثرا برحيل والده: "ما يعزي قلبي هو اننا اجتمعنا انا واخوتي بعد غيابات طويلة قربك، وما وآساني ايضاً هو كم المحبة والاهتمام التي غمرنا بها الأصدقاء الطيبين والأشخاص الرائعين المحيطين بنا"، مضيفا: "لن اتذكرك إلا في أجمل صورك كما يليق بكانت اليوم في مكان أفضل بلا ألم ولا أوجاع.. روحك ترفرف في قلبي دائما وداعا أبو البر كما كنا نخاطبك دوما.. وداعا يا حبيبي".

وتعرض إبراهيم ياخور والد باسم ياخور إلى أزمة صحية خلال الفترة الماضية أدخل على أثرها للمستشفى ليفارق الحياة يوم الأربعاء، وهو إعلامي وكاتب وصحفي استقصائي شهير، وحاصل على شهادة في كتابة السيناريو عام 2016 من أكاديمية نيويورك للأفلام.

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