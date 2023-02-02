نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج الأقل حظا في الحب… مفاجأة عن الفرق بين اللبن البقري والجاموسي

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار من خلال التقرير التالي:

حظهم وحش..هذه الأبراج الأقل حظا في الحب| هل أنت منهم؟

من لا يريد الحب في الحياة؟ يعيش بعض الأشخاص ليحبوا ويضعوا قلوبهم على أكمامهم، هناك أفراد اتضح أنهم محظوظون في الحب ،لكن هناك عددًا قليلًا من المؤسف حقًا وسوف يخرج قلبك إليهم أيضًا بسبب كل النوبات القلبية التي ينتهي بهم الأمر في تحملها فيحياتهم.

طبيب يفجر مفاجأة عن الفرق بين اللبن البقري والجاموسي

قال الدكتور أحمد حمدي الشبح، أن يفضل الكثير من الأشخاص تناول اللبن البقري عن الجاموسي أو العكس، ويرى إن أولادها لايتناولوا غير اللبن المعلب الذي يعتبر بقري أيضا.

كتب الشبح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك:" الأطفال قبل 5سنوات، ممنوع منعًا باتًا نشربهم اللبن البقري،لإن أملاحه عالية، وقيمته الغذائية أقل كتير، وبيفقدهم مواد كتير للبناء الجسدي والعصبي ليست متوجدة غير في اللبن الجاموسي، وإذاكان ثقيل نخففه تدريجيًا بماء مقطر، أو نشيل وشه."

خايفين من اللي جاي....هذه الأبراج تقلق من المستقبل

هل سبق لك أن صادفت أشخاصًا يضعون خططًا طويلة الأجل للمستقبل؟ يدهشك منطقهم في حين أن استراتيجياتهم طويلة الأمد تذهلكوتلهمك للسير على نفس الطريق.

أثناء مشاهدة الصورة الكبيرة يعتبر أمرًا نبيلًا لأنه سيجعلك تدرك وتستعد للسنوات القادمة ، فإن أحد الجوانب السلبية للقلق المستمر بشأنالمستقبل هو التخلي عن الحاضر، هؤلاء الأشخاص ذوو الرؤية البعيدة يطاردون دائمًا أهدافهم ويقسمون بخططهم ، بغض النظر عنالسبب.

أنتبه| هذه العلامات تدل على الإصابة بـ الكبد الدهني

مرض الكبد الدهني هو حالة تتراكم فيها الدهون في الكبد، يمكن أن يحدث إما مع استهلاك الكحول والذي يعرف باسم مرض الكبد الدهنيالكحولي أو بسبب زيادة الوزن والتي تعرف بعد ذلك باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

يؤدي ارتفاع مستويات الدهون في الكبد إلى الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وله تأثير سلبي على الكلى أيضًا.