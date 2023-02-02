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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خايفين من اللي جاي..هذه الأبراج تقلق من المستقبل

خايفين من اللي جاي....هذه
خايفين من اللي جاي....هذه الأبراج تقلق من المستقبل

هل سبق لك أن صادفت أشخاصًا يضعون خططًا طويلة الأجل ل المستقبل؟ يدهشك منطقهم في حين أن استراتيجياتهم طويلة الأمد تذهلكوتلهمك للسير على نفس الطريق.

أثناء مشاهدة الصورة الكبيرة يعتبر أمرًا نبيلًا لأنه سيجعلك تدرك وتستعد للسنوات القادمة ، فإن أحد الجوانب السلبية للقلق المستمر بشأنال المستقبل هو التخلي عن الحاضر، هؤلاء الأشخاص ذوو الرؤية البعيدة يطاردون دائمًا أهدافهم ويقسمون بخططهم ، بغض النظر عنالسبب.

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الأبراج التي تظل دائمًا قلقة بشأن المستقبل

-برج  الجدي

نظرًا لكون برج الجدي بارزًا باعتباره مدمني العمل على عجلة البروج ، فهو شخص يعمل بجد، لم يتركوا تسويفهم يعيق خططهم أو أفعالهم،إنهم مدفوعون بشدة نحو مستقبلهم وحياتهم المهنية ، ولهذا الغرض ، فإنهم يقومون بالتخطيط اللامتناهي ويحافظون على خططهم جاهزة،حتى في أوقات فراغهم ، يكرس أفراد الجدي وقتهم للاستعداد للمستقبل.

-برج العذراء

تم تصيده لكونه لا تشوبه شائبة ، ويهدف Virgos إلى الكمال حتى أصغر الأعمال الروتينية التي يقومون بها، من حاضرهم إلى المستقبل ،لا تريد هذه الكائنات سوى حياة مثالية للصور لأنفسهم، لذلك غالبًا ما يكرسون حاضرهم لوضع خطط للمستقبل.

-برج السرطان

هذه العلامة المائية مدروسة للغاية ومنظمة جيدًا، يُعرف هذا البرج بتخطيطهم من الدرجة الأولى، نظرًا لأن مولود السرطان يعيشون من أجلالمستقبل ، فسوف يقومون دائمًا بتوفير المدخرات ، ويبذلون جهدًا إضافيًا في التخطيط ويتجاوزون حدودهم للعمل بجد من أجل جعلسنواتهم اللاحقة سعيدة ومرضية.

-برج العقرب

على الرغم من أن جانبهم العاطفي والمتعاطف كان دائمًا في دائرة الضوء ، يميل الأشخاص إلى التغاضي عن كونهم كائنات مكرسة ومركزةبنفس القدر وتخطط بعناية لكل دقيقة أو حتى ثانية، مباشرة من استثماراتهم أو تخطيطهم أو تحركاتهم ، يخططون لكل شيء لجعلمستقبلهم مريحًا وفخمًا.

يميل الأشخاص الذين يهبون أنفسهم في التفكير في سنواتهم المستقبلية إلى أن يكونوا منضبطين وموثوقين.


 

المستقبل الأبراج برج الجدي برج العذراء برج السرطان برج العقرب

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