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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بحضور نخبة من العلماء.. كيف خطفت "باريشيا فارما" الأنظار في كبرى المؤتمرات؟

باريشيا فارما
باريشيا فارما

بحضور نخبة من العلماء والخبراء، أثبتت شركة "باريشيا فارما" حضورها القوي في كبرى المؤتمرات الطبية المتخصصة، وكان آخرها مؤتمر Sharm Derma ومؤتمر EATN. 

شهدت تلك الفعاليات تفاعلاً ملحوظًا، حيث قدمت الشركة حلولًا مبتكرة تدعم الأطباء في كتابة وصفات علاجية متكاملة تعتمد على النهج الشامل (Holistic Approach). 

ماذا قدمت باريشيا فارما؟

 ركزت "باريشيا فارما" خلال مشاركتها على عرض مكملاتها المتطورة التي تقدم دعماً للتمثيل الغذائي وتساهم في معالجة مشاكل مقاومة الأنسولين وثبات الوزن، كما لاقت المشروبات الوظيفية المبتكرة إقبالاً كبيرًا، حيث تعوض أملاح الجسم وتمنح المرضى الطاقة المستدامة أثناء فترات الدايت. 

يُظهر هذا الحضور العلمي المكثف التزام "باريشيا فارما" بالبحث والتطوير المستمر، مع تقديم منتجات قائمة على الأدلة والبراهين الطبية الموثوقة، وقد نجحت الشركة في جذب اهتمام الأطباء، مما يبرز دورها الفعال في تعزيز الصحة والعافية. 

وتحظى "باريشيا" بسمعة قوية في مجال المستحضرات الطبية والتغذوية، مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع، حيث تعكس استمرارية المشاركة في المؤتمرات الطبية التزامها بتقديم حلول مبتكرة تدعم الأطباء وتحسن من جودة حياة المرضى.

باريشيا فارما 
باريشيا فارما شركة باريشيا فارما مؤتمر باريشيا فارما مستحضرات تجميل مؤتمر Sharm Derma

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