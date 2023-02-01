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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الوادي الجديد: سلسلة ندوات للتوعية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور ناجى محمد عوض، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، عن عقد سلسلة من الندوات الإرشادية التوعوية للمواطنين، وذلك من خلال إدارة الإرشاد البيطرى برئاسة الدكتورة إيمان محمد خضر.

وقال «عوض»، إنه تم عقد ندوة حول الأمراض الوبائية المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان وخطورتها على الثروة الحيوانية وصحة المواطن مثل مرض السعار وانفلونزا الطيور، وكذلك الأمراض المشتركة التي تنتقل من خلال تناول اللحوم والألبان مثل مرض السُل والبروسيلا وطرق انتقالهم وطرق الوقاية والعلاج.

وأشار إلى تناول موضوع سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني من اللحوم والألبان والأسماك وطرق التعرف على اللحوم الفاسدة والألبان وكشف الغش التجاري، وكذلك خطورة اللحوم المصنعة على صحة الإنسان والتسمم الغذائي ودور الطب البيطري في الرقابة المشددة على المنتجات ذات الأصل الحيوانى سواء في المجازر أو الأسواق حرصا على سلامة المواطن وتوفير منتج غذائي سليم وصحي.

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وأضاف أنه تم عقد ندوة أخرى بالوحدة المحلية لقرى درب الاربعين التابعة لمركز باريس بحضور الدكتورعطية خليل رئيس الوحدة المحلية بقرية درب الاربعين، وتناولت الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية مثل الجلد العقدي، والحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع وخطورتها على الثروة الحيوانية وأهمية التحصينات الوقائية، وكذلك التلقيح الصناعي والتحسين الوراثى وأهميته في زيادة الإنتاج من اللحوم الحمراء والألبان، والتأمين على الثروة الحيوانية.

وأوضح أنه تم تعريف مرض السعار وخطورته على صحة الإنسان والحيوان وطرق الوقاية وتناول أهم القضايا التي تهم مربى الثروة الحيوانية.

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