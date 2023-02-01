حملات توعية عن أمراض الثدي لموظفات قطاع التعليم بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن البدء في تنفيذ حملات توعية تثقيفية صحية للعاملات بقطاع تعليم المحافظة، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتكثيف حملات التوعية بمبادرة الكشف المبكر عن أمراض الثدى وتفعيل الاستفادة من جهاز الماموجرام.

كانت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن بدء عمل حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي بمستشفى الخارجة التخصصي، من خلال وحدة الكشف المتنقلة المجهزة بجهاز الماموجرافي، والتي تتواجد بالمستشفى اعتباراً من يوم السبت 28 يناير 2023 وحتى الخميس 2 فبراير، حيث ناشد قطاع الصحة السيدات المبادرة بالكشف والإطمئنان؛ حفاظًا على صحتهن، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل صحة الوادى الجديد، أن حملة الكشف المبكر عن أمراض الثدي انتهت من عملها بمستشفى الداخلة العام، يوم 26 يناير الجاري من خلال وحدة الكشف المتنقل المجهزة بجهاز الماموجرافي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ورفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المُبكر، موجهًا الشكر و التقدير لجهود التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان؛ لتوفير الخدمة الطبية اللائقة لأهالي المحافظة.