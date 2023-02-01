أخبار التعليم| روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس.. وقرارات عاجلة بشأن التعليم الزراعي بالمدارس الفنية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

الشناوى: جامعة الجلالة تسير بقوة نحو تحقيق ريادتها الوطنية والإقليمية

اختتمت فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، الذي عقد بجامعة الجلالة الأهلية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد الشناوى، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، والدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، وذلك بحضور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة.



متاحة الآن.. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس



يترقب الملايين من أولياء الأمور موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس، بعد أيام من انتهاء الامتحانات التي أداها الطلاب، إذ يزداد البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس الترم الأول 2023، فضلا عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم والتي يبحث عنها الكثير، ونتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2023 جميع المحافظات والتي ينتظرها الآلاف من الطلاب.



خبير تربوي: إنشاء قسم معلومات سوق العمل بوزارة التعليم العالي قائم على أسس علمية



أنشأت وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، التابعة لوزراة التربية والتعليم والتعليم الفني، قسم معلومات سوق العمل والتوظيف، وذلك لأهمية وجود نظام لتخطيط ورصد معلومات سوق العمل، بما يساهم في إنشاء قاعدة بيانات يتم على أساسها اتخاذ قرارات صائبة وقائمة على أسس علمية.

التعليم العالي: مركز بحوث الفلزات ينظم دورتين تدريبيتين للأشقاء السودانيين

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حرص مصر على تعزيز التعاون المُشترك مع شتى الدول الإفريقية في جميع المجالات، وعلى رأس أولوياتها التعاون في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، نظرًا لأنهما يُمثلان قاطرة النهوض الاجتماعي والاقتصادي



رسوب 41279 طالباً في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة



أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، عدد الطلاب الراسبين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة.

قرارات عاجلة بشأن طلاب التعليم الزراعي بالمدارس الفنية



أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات عاجلة بشأن طلاب التعليم الزراعي بمدارس التعليم الفني في مصر .

عين شمس تنافس بـ10 مرشحين من 5 كليات في جائزة خليفة التربوية



أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس التابع لقطاع الدراسات العليا بعد إغلاق باب الترشح لجوائز خليفة التربوية للعام 2023، أن الجامعة تنافس لهذا العام بعدد عشرة مرشحين استوفوا جميع بياناتهم لجائزة خليفة التربوية على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفني لهم من خلال مكتب الجوائز.



كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان تعلن عن بدء دورة الدراسات الحرة

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن بداية دورة الدراسات الحرة الثانية للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو محمد سامي عميد الكلية ،و الدكتورة أمنية يحيى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى الفترة من ١٢ فبراير إلى ٨ يونيو .

رقص وتشكيل على البحر .. "مستر سموحة" يراجع لطلابه فوق المسرح



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحصة طلاب ثانوية عامة أجراها أحد المدرسين لطلابه على الشاطئ، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا لما وجد في الفيديو من رقص الطلاب على الأغاني بينما كان المعلم على المسرح حاملا الميكرفون ويردد الأغنيات معهم ليتبين أن أنها حفلة .