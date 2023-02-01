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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مواطنون عن جناح الأطفال بـ معرض الكتاب : يشجع على التعلم

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم إقبالا كبيرا من الأطفال وطلاب الجامعات والمدارس بكافة الأجنحة، من خلال الرحلات المدرسية والزيارات الأسرية والفردية للاستمتاع بأنشطة المعرض.

وتكدس الزائرون بركن الأطفال في معرض الكتاب، لما فيه من عروض ترفيهية وعلمية للأطفال وتشجعهم علي تحصيل العلم والقراءة  والاستمتاع بالتواجد داخل المعرض.

ورصد موقع صدى البلد اراء المواطنين بركن الاطفال 

وأوضحت يارا حسن  أن ركن الاطفال مفيد جدا وأنه ساعدها علي التجول داخل المعرض بصحبة ابنائها حيث استمتعوا بشراء الالعاب ومشاهدة العروض الترفيهية 

واضاف احمد ياسر والد أحد الاطفال انه استمتع بتواجده بجناح الاطفال بالمعرض حيث إنه تم تقديم بعض العروض العلمية التي نالت إعجاب الاطفال وشجعتهم علي التعلم. 

و تابعت نهلة اشرف انها توجهت فور تواجدها بالمعرض برفقة اسرتها الي جناح الاطفال للاستمتاع بما فيه من عروض مسرحية للاطفال. 

ويتمتع ركن الأطفال بطابع خاص، حيث امتلأ بالعروض العلمية التي تعمل على توعية الأطفال بالعلوم المختلفة وعروض مسرحية غنائية لاكتشاف مواهب الأطفال بمشاركتهم، كما أنه يضم كل ما يخص مستلزمات الطفل من كتب وألعاب وأدوات دراسية.

كما قدم معرض القاهرة الدولي للكتاب عروض الأراجوز والعرائس، وسط حضور حشد كبير من الزوار وخاصة صغار السن.

ويحرص معرض الكتاب على تقديم العديد من العروض اليومية التي تزيد من إقبال الزوار.

ويعطي الإقبال على معرض القاهرة للكتاب دلائل على استمرار صناعة النشر، وعلى أهمية الكتاب وأن القراءة موجودة، ويعكس ذلك الإقبال الكبير من الأسر المصرية وأبنائها على تفقد المعرض ومؤلفاته والأنشطة بداخله، مقدار ما يتمتع به الشعب المصري من وعي ثقافي ملحوظ.

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