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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شيكابالا ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعدادا لمواجهة فاركو

صدى البلد

انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب تماثل محمود عبدالرزاق شيكابالا  للشفاء من الوعكة الصحية التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بسبب إصابته بنزلة برد قوية مما تسبب في غيابه عن الفريق في الآونة الأخيرة.

وشارك  شيكابالا في جميع فقرات المران بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

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ناصر منسي يشارك في التدريبات الجماعية لأول مرة

انتظم ناصر منسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك ناصر منسي في المران بشكل طبيعي للمرة الأولى عقب انضمامه من صفوف البنك الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه واللاعبين على الترحيب باللاعب وتمنوا له التوفيق مع فريقه الجديد في الفترة المقبلة.

وعقد أسامة نبيه المدير الفني للفريق جلسة مع المهاجم بشكل منفرد ورحب به، وأكد له ثقة الجميع في إمكانياته، وطالبه ببذل اقصي جهد والتركيز استعدادا للمباريات المقبلة.

أسامة نبيه يعقد جلسة مع اللاعبين

عقد أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد المدير الفني باللاعبين خلال مباراة فيوتشر الأخيرة في الدوري والتي فاز فيها الفريق بهدفين مقابل هدف، وأثنى على أداء اللاعبين والتزامهم بالتعليمات المطلوبة وقدرتهم على حسم اللقاء وحصد الثلاث نقاط.

وطالب أسامة نبيه اللاعبين بمواصلة العمل والتركيز بكل قوة من أجل الاستمرار في تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة .

وحرص المدير الفني خلال الجلسة على شرح العديد من النقاط الفنية وبعض الأمور والحالات التي حدثت في مباراة فيوتشر الأخيرة، وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادا للقاء المقبل.

واستأنف الزمالك  تدريباته اليوم استعدادا لمباراة فاركو المقرر لها يوم الإثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

شيكابالا فاركو ناصر منسى اسامه نبيه فيوتشر

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