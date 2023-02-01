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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البرامج النوعية كمنطلق للشخصية الإبداعية وريادة الأعمال .. مؤتمر بجامعة بنها

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

برعاية الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها ، افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المؤتمر الطلابي الأول لكلية التربية النوعية بعنوان " البرامج النوعية كمنطلق للشخصية الإبداعية وريادة الأعمال " في ضوء التنمية المستدامة.

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جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية ورئيس المؤتمر ، والدكتور مجدى الشحات عميد كلية التربية والنائبة الدكتورة حنان حسنى يشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان المصرى وعميد كلية التربية النوعية السابق جامعة المنوفية وعدد من عمداء الكليات السابقين و الدكتورة غادة شاكر عبد الفتاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ووكلاء كلية التربية النوعية ومصطفى عبد الحميد فرج عضو المجلس الأعلى لهيئه الشباب العالمية والممثل القانونى لمدارس الشبان ببنها  الراعى الرسمى للمؤتمر  وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.


وفى كلمته نقل الدكتور تامر سمير  تحيات وشكر الدكتور جمال سوسه رئيس الجامعة لإدارة الكلية على تنظيم المؤتمر ، مؤكدا أن جامعة بنها تشهد طفرة كبيرة في الأنشطة الطلابية التى تعتبر جزءا مهما من ثقافة إعداد وبناء شخصية طالب وخريج جامعي مؤهل بما تعلمه في الدراسة والأنشطة للتعامل مع المجتمع وسوق العمل مشيرا إلى أن جامعة بنها نجحت في الخروج من الأنشطة التقليدية إلى مرحلة المراكز المتخصصة في إعداد القادة ورعاية الموهوبين والمبتكرين وريادة الاعمال ،  مضيفا أن الجامعة تقدم منح مجانية لطلابها ومنسوبيها في مجالات رعاية الموهوبين والمبتكرين من خلال مر كز  رعاية الموهوبين والمبدعين والمبتكرين، ويجرى حاليا تنظيم منح للطلاب فى مجال ريادة الأعمال والاستوديو التعليمي وجميعها مجانية حيث يتم دعم المشروعات البحثية الطلابية وتمويلها لتحويلها لمشروعات ابتكارية والتخلي عن فكرة  أن النشاط الجامعي أنشطة من اجل الأنشطة فقط. 


من جانبه قال الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية أن معاير نجاح المؤسسات التعليمية في ظل رؤية التنمية المستدامة 2030  ، مشيرا إلى قدرة تلك  المؤسسات علي إحداث نقله نوعية في شخصية الطالب بعيدا ، ولم  يعد التعليم مجرد مناهج مكررة وإنما السعي الجاد لتنمية الشخصيات الطلابية وثقلها وبناء أجيال متزنة فكريا ونفسيا حيث أن سوق العمل لا ينتظر أن تضح المؤسسات إليه شهادات أكاديمية فقط وإنمايحتاج إلى الجانب المهاري من خلال الأنشطة الطلابية ومن هنا تسعي جامعة بنها لتوفير الفرص لطلابها لممارسة الأنشطة لاكتساب المهارات الحياتية وهذا المؤتمر واحد ضمن خطة إستراتيجية متكاملة  تنتهجها الجامعة للاهتمام بالأنشطة الطلابية. 


وأوضحت الدكتور غادة شاكر  وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن ثقل المواهب والأنشطة الطلابية جزء مهم  تهتم به جامعة بنها لرعاية الطلاب بدعم كبير من رئيس الجامعة للوصول إلى إنسان متكامل نفسيا وذهنيا واجتماعيا.

بنها شئون التعليم والطلاب التربية النوعية التنمية المستدامة جامعة بنها

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