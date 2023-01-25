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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أوقاف القليوبية تهدي جامعة بنها سلسلة المختصر الشافي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية الذي قام بإهداء جامعة بنها نسخًا من بعض المؤلفات التى تتناول بعض القضايا العقائدية بأسلوب سهل وبسيط تحت اسم ( المختصر الشافي) الصادرة عن وزارة الأوقاف.

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وخلال اللقاء وجه الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، مشيرا الى أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف فى إطار إقامة فعاليات ثقافية وندوات دينية ولقاءات توعوية لطلاب الجامعة.


من جانبه قال الشيخ صفوت أبو السعود أن الزيارة تأتى فى إطار التعاون الثقافي والتوعوي بين مديرية الأوقاف بالقليوبية وجامعة بنها ، مضيفا أنه سبق لمديرية الأوقاف تسليم سلسلة رؤية للجامعة والتى تناولت قضايا المواطنة والتكفير وحماية الكنائس فى الإسلام ومفاهيم يجب أن تصحح ..إلى آخر المنشورات الصادرة عن وزارة الأوقاف.

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