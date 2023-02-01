بعد سنوات من إحياء العلاقات.. تشاد تفتتح سفارتها في إسرائيل غداً

أعلن محمد ديبي رئيس تشاد إنه سيفتتح سفارة لبلاده في إسرائيل، غدا الخميس، وأضاف ديبي أن القرار جاء في مستهل زيارة لإسرائيل، حسبما أفادت وكالة رويترز.

وقال مسؤول إسرائيلي إن سفارة الدولة الأفريقية ذات الأغلبية المسلمة ستكون في منطقة تل أبيب، مضيفا: “هذه دولة لها تاريخ كبير وهذه أرض الحضارة لجميع الأديان السماوية”.

وأضاف رئيس تشاد: “تمر تشاد وإسرائيل اليوم بمنعطف حاسم في علاقتهما.. تجدد العلاقات بعد ما يقرب من خمسة عقود”.

وقال نتنياهو :" إن إسرائيل ترى في تشاد “علاقات مهمة جدا مع دولة كبرى في قلب أفريقيا. إنه شيء نريد أن نرتقي به إلى مستويات جديدة وآفاق جديدة”.

وفي إشارة إلى أن العلاقات الثنائية لها جوانب خفية، نشر مكتب نتنياهو صورا يظهر فيها رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وهو يستقبل ديبي في المطار.

وهذه أول زيارة لإسرائيل يقوم بها ديبي الذي تولى مقاليد الحكم بعد وفاة والده في 2021.