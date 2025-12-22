قيادات تعليم "جنوب سيناء" تلتقي بخريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة» – الدفعة الثانية

عقد عادل عتلم، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماعًا مع خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة» – الدفعة الثانية، بعد ظهر اليوم الاثنين 22 ديسمبر الجاري، بمكتبه بديوان عام المديرية بمدينة طور سيناء.

وقدم مدير المديرية التهنئة لخريجي المبادرة، مؤكدًا أن منظومة التعليم بجنوب سيناء تنتظر منهم دورًا فاعلًا خلال المرحلة المقبلة، في ظل ما يمتلكونه من خبرات وتأهيل قيادي. كما استمع إلى الرؤى لكل خريج، وجرى بحث آليات التعاون والتكامل بين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس، مع التأكيد على أهمية تحديد الأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة بما يسهم في تطوير الأداء التعليمي.

وأوضح أن كل خريج تقدم بطلب يتضمن ثلاث رغبات للعمل بإحدى المدارس، لافتًا إلى تشكيل لجنة برئاسة عصام رجب، مدير التعليم العام، لدراسة هذه الطلبات والعمل على تحقيق الرغبات وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة.

وشهد الاجتماع حضور عصام رجب مدير التعليم العام، مها سيد مدير إدارة التدريب، ماجدة نوار مدير إدارة المدارس الرسمية، إيهاب الميرغني مدير التعليم الإعدادي، أميمة عبد الرازق بالتعليم الثانوي، أميمة عبد المعطي مدير التعليم الابتدائي، وأسامة محمد عضو التنسيق الإعدادي والثانوي.

وضمت قائمة خريجي المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة» – الدفعة الثانية: بسمة معوض عبد الوهاب، إيمان محمد عزيز الدين، أحمد علي محمد خليل، سامح إبراهيم كشك، مصطفى سلامة عبد اللطيف، وأحمد عبد السلام منصور.