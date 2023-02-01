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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مديرية الشباب بكفر الشيخ تنظم معسكراً تدريباً للجوالة بمركز دسوق.. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

عقدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، المعسكر التدريبي لدرء المخاطر وإدارة الأزمات لعشائر الجوالة بمركز شباب العجوزين بمشاركة  أعضاء الجوالة والجوالات بمراكز شباب " الشباسية ، أبو زيادة ونويش، البستاوى، العجوزين، شابة، أبطو" بمركز دسوق " لتدريبهم على مواجهة المخاطر و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ.

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وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور عزت محروس، إن المعسكر يقدم تدريب فرق الجوالة على استشعار بداية الأزمة والتحضير الجيد لإدارتها واستقراء الأحداث لإمكانية منع حدوثها، وكيفية التعامل مع الكارثة حال وقوعها والتفريق بين الأزمة والكارثة وأنواع الأزمات وكيفية التصدي لها، ومتابعة الجزء العملي من تخييم وإقامة المعسكرات بملاعب الهيئات التابعة و ذلك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب .

قدم المحاضرة محمد المصرى، القائد الكشفي مفوض تدريب جمعية الكشافة الجوية المصرية فرع كفرالشيخ، شملت التخطيط الناجح والإدارة المثلى لمواجهة الأزمات والكوارث والحرائق واستخدام طفايات الحريق، إعداد خطة إدارة الأزمة والإخلاء في حالات الطوارئ، إعداد المخيم الكشفي، الإسعافات الأولية، بإشراف تنفيذي صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب مدير المشروعات الشبابية، عبد الفتاح الوكيل و مصطفى الخطيب منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية

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