توقف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ لسوء الأحوال الجوية

توقفت حركة الملاحة في بوغاز بحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس ومياه البحر المتوسط، لسوء الأحوال الجوية، بعد أن تعرضت المنطقة إلى ارتفاع في سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، فضلاً عن سقوط أمطار متقطعة على البرلس .



وأعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، عن توقف حركة الملاحة.

وشدد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، على كافة الأجهزة في المدن والقرى برفع درجة الاستعداد القصوى نظرا لسوء الأحوال الجوية، وعمل تنسيق بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة لتوفير وسائل شفط وإزالة مياه الأمطار من الشوارع في حالة سقوطها، لتسيير حركة المرور والمواطنين وخاصة المناطق المحيطة بالمدارس.