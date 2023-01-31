بمشاركة 16 جامعة.. افتتاح المهرجان الترويحي للكليات المتخصصة في كفر الشيخ| صور

نظمت جامعة كفرالشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي" المهرجان الترويحي للكليات المتخصصة بالجامعات المصرية والذي يقام خلال الفترة من 30 ينايرحتى 2 فبراير المقبل، في كلية التربية الرياضية، ويحمل شعار "شباب جامعات الجمهورية الجديدة"، بمشاركة 350 طالبًا وطالبة يمثلون 16جامعة مصرية إلى جانب حضور ممثلي هيئة الإشراف بالجامعات وممثلي الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالوزارة.

يأتي هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة بإشراف الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذي الدكتوررشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة،



جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ، والدكتور علي أبوشوشة و الدكتور حسن يونس نائبي رئيس الجامعة السابقان، وعمداء الكليات وأعضاء من الهيئتين الأكاديمية والإدارية والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى، الدكتور مؤمن عبد الرحيم مدير إدارة الكليات المتخصصة بالوزارة، الدكتور محمد أحمد الشيخ أخصائي التسويق الرياضي ، إسراء صبري أخصائي بالإدارة العامة للنشاط الطلابي، أحمد أبو الشيخ .



بدء المهرجان بعزف السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، ثم طابور عرض للجامعات المشاركة، ومجموعة من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية لفريق كلية التربية الرياضية جامعة كفرالشيخ ، ثم أطلق رئيس الجامعة إشارة إنطلاق المهرجان .



ورحب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال كلمته عبر تقنية الفيديو كونفرانس بالحضور وطلاب الجامعات المصرية المشاركة، موجها الشكر إلى محافظ كفرالشيخ والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة على إستضافة المهرجان، مشيدا بإمكانيات جامعة كفرالشيخ ، مؤكدًا أهمية دور كلية التربية الرياضية في الجامعات المصرية ، موضحًا أنه لا يوجد بناء جيد للمجتمع دون الرياضة، مشيرًا إلى أهمية المهرجان.



ومن جانبه، قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، إن الدولة تهتم بالرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها لتحقيق رياضة جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة، مؤكدًا أهمية اكتشاف المواهب وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.



وأشار المحافظ، خلال كلمته، إلى حرص المحافظة الدائم ودعمها لجميع الأنشطة الرياضية للشباب وبناء العقول السليمة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، معربًا عن خالص تمنياته بدوام التوفيق والتميز لجميع المشاركين من الجامعات المصرية في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة.



وصرح الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ بأن المهرجان يأتي في إطار المشروع القومي للياقة البدنية، وفي ضوء اهتمام وحرص القيادة السياسية ودور وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتقديم سبل الدعم للطلاب بالجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، بما يساهم في دعم قدراتهم وخلق جيل قادر على التنمية.



وأوضح بأن المهرجان يشمل أنشطة ومسابقات ومجموعة من الألعاب الترويحية ليتم من خلالها تحديد الجامعات صاحبة المراكز الثلاث الأولي "بنين – بنات"، كما سيتم تقديم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين والمشاركين.



وأشار رئيس جامعة كفرالشيخ إلى أن المهرجان الرياضي يهدف إلى رفع معدلات اللياقة البدنية للطلبة والطالبات المشاركين، والتعرف على كل ما هو جديد في عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، واستثمار طاقات وأوقات فراغ الطلاب وزيادة التقارب والتعارف بينهم،وتبادل الخبرات المختلفة في عدة مجالات وخصوصا المجال الرياضي إلى جانب عدد من البرامج الثقافية وورش العمل.



وأضاف رئيس الجامعة بأن المهرجان يسهم فى اكتشاف المواهب الرياضية وإخراج الطاقات الإبداعية ونشر الوعي الرياضي داخل المجتمع الطلابي، واستعادة دور ومكانة الجامعات على الساحة الرياضية محليا وإقليميا ودوليا، وتوسيع مشاركة الجامعات في اكتشاف الأبطال والموهوبين بكافة الألعاب الرياضية الوطنية.



ووجه د. دسوقي، شكره إلى الدكتور عبد الحليم عكاشة عميد كلية التربية الرياضية وأعضاء هيئة التدريس وللقائمين على تنفيذ المهرجان والدكتور صبحي سراج أستاذ ورئيس قسم الترويح الرياضي بكلية التربية الرياضية.



وقال الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المهرجان يأتي في إطار تفعيل خطة الجامعة للأنشطة الطلابية بمشاركة 16 جامعة مصرية وذلك بهدف توسيع نسبة المشاركة وقاعدة المستفيدين من ممارسة الأنشطة.



وأشار د. «عبدالعال» إلى وجود تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات، وأضاف إن الغرض من المهرجان هو تنافس الطلاب منافسة شريفة لبناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم وتعزيز روح العمل الجماعي والعمل بروح الفريق الواحد بهدف كسب الأخلاق الرياضية العالية.



وثمن الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة ، جهود اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ودعمه للجامعة، موجهًا الشكر والتقدير إلى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ لدعمه للأنشطة الطلابية، ولمسئولي رعاية الشباب بالجامعة على جهودهم لظهور المهرجان في أبهى صورة.



وأكد الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية خلال كلمته على تحيات الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لرئيس جامعة كفرالشيخ وقال إن الوزارة تعمل خلال الفترة السابقة على إعداد خطة متكاملة لتنفيذ كافة الأنشطة الطلابية، مشيداً بتنظيم المهرجان موجها الشكر إلى إدارة جامعة كفرالشيخ وجميع منسوبيها وخصوصا الإدارة العامة لرعاية الشباب وإدارة العلاقات العامة والإعلام.



ونقل الدكتور أحمد حسان مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضى الطلابى ،تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للطلاب والطالبات المشاركين في فعاليات المهرجان، مؤكداً حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم سبل الدعم لطلاب الجامعات المصرية لممارسة جميع الأنشطة الطلابية، مما يسهم في توثيق التعاون بين طلاب الجامعات ودعم قدراتهم، ورفع الكفاءة البدنية، وزيادة ممارسة النشاط الرياضي والترويحي لتخريج شباب قادر على تحمل مسؤلية بلاده، والذي يُساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أن التنظيم والمشاركة بمثل هذه المهرجانات تساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.

IMG-20230131-WA0078

IMG-20230131-WA0077

IMG-20230131-WA0076

IMG-20230131-WA0075

IMG-20230131-WA0074

IMG-20230131-WA0073

IMG-20230131-WA0072

IMG-20230131-WA0071

IMG-20230131-WA0070

IMG-20230131-WA0069

IMG-20230131-WA0067

IMG-20230131-WA0066

IMG-20230131-WA0064

IMG-20230131-WA0063

IMG-20230131-WA0062