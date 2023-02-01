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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حلف الناتو بشأن انضمام فنلندا والسويد

الناتو والسويد وفنلندا
الناتو والسويد وفنلندا

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، عن ثقته في انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف، على الرغم من تفاقم العلاقات بين ستوكهولم وأنقرة.

وقال ستولتنبرج لصحيفة “نيكاي” اليابانية، إن فنلندا والسويد يمران بـ "أسرع عملية انضمام في تاريخ الناتو الحديث".

وردا على سؤال حول إمكانية انضمامهما بسبب تفاقم العلاقات بين السويد وتركيا، أعرب الأمين العام عن ثقته في انضمام هذه الدول إلى حلف الناتو.

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أردوغان: تركيا تنظر بإيجابية لعضوية فنلندا في حلف الناتو عكس السويد

في غضون ذلك، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا لن توافق على محاولة السويد الانضمام إلى حلف الناتو.

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