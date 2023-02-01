الدفاع الأوكراني يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي بشأن المساعدات العسكرية

أجرى وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف اليوم، الأربعاء، محادثة صريحة ومثمرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن توريد الأسلحة والاحتياجات العسكرية العاجلة للجيش الأوكراني للدفاع ضد القوات الروسية، حسبما قال ريزنيكوف اليوم.

وشكر ريزنيكوف الرئيس ماكرون على "قيادته ودعمه الثابت".

والتقى ريزنيكوف اليوم، بوزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان ليكورنو في باريس لمناقشة احتياجات الجيش الأوكراني.

ووقع الاثنان اتفاقية بشأن توريد رادارات MG-200 للمدافعين الجويين الأوكرانيين.

وكتب ريزنيكوف في تغريدة على تويتر: "ستساعدنا هذه المعدات في رصد الطائرات بدون طيار والصواريخ المعادية ، بما في ذلك الصواريخ الباليستية. ستتم حماية أجوائنا من الهجمات القاتلة لروسيا".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين ، قالت فرنسا وأستراليا أنهما ستتعاونان في مشروع بملايين الدولارات لإنتاج 'عدة آلاف' من قذائف المدفعية لأوكرانيا.

وفيما يتعلق بالنداء الأوكراني بشأن الطائرات المقاتلة ، قال ماكرون يوم الاثنين إنهم لم يتلقوا أي طلبات للحصول على طائرات ، لكن لا شيء محظور من حيث المبدأ.

