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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: الدولة تضع بناء الإنسان في المقام الأول.. فيديو

الكاتبة الصحفية فريدة
الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب به تكامل من كل النواحي، مشيرة إلى أنه تضمن الكتب التي كانت مختفية لفترة كبيرة، وجعل المواطن يتأكد أن المنارة تنبع من معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج “المواجهة” إن إقبال الشباب، يعكس الدور الإيجابي للشباب، خاصة بعد سنوات من السلبية، لكن الآن الدولة أتاحت الفرصة للشباب للمعرفة.

وتابعت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الشباب متعطش للمعرفة والقراءة والإبداع والابتكار، خاصة أن السوشيال ميديا كانت وسيلة لنشر الأكاذيب وتزييف الوعي.

 تضع بناء الإنسان

وأشارت فريدة الشوباشي إلى أن هناك جناح كامل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب للأطفال، مؤكدة أن الدولة تهتم بالإنسان المصري منذ الطفولة حتى الشيخوخة، وهو ما يثبت أن الدولة تضع بناء الإنسان في المقام الأول.  

فريدة الشوباشي معرض القاهرة الدولي للكتاب الشباب الدولة بناء الإنسان نشر الأكاذيب

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