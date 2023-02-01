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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد رفع أسعار الفائدة

جيروم باول
جيروم باول

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، اليوم الأربعاء، إن رفع أسعار الفائدة من جانب المجلس ساعد في خفض التضخم، لكن معركته لم تنته بعد.

وأشار باول، إلي أن التضخم السنوي لا يزال أعلى بكثير من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، حيث كان مؤخرًا عند 5٪ وفقًا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، “بيانات التضخم التي وردت خلال الأشهر الثلاثة الماضية تظهر انخفاضا مرحب به في وتيرة الزيادات الشهرية. في حين أن التطورات الأخيرة مشجعة، فإننا بحاجة إلى مزيد من الأدلة بشكل كبير لنتأكد من أن التضخم يسير على مسار هبوطي مستدام”.

وأشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ارتكب أخطاء من قبل من خلال تخفيف دواسة الوقود الخاصة برفع أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا والتسبب في ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى.

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وقال: “السجل التاريخي يحذر بشدة من سياسة التخفيف قبل الأوان. سنواصل المسار حتى يتم إنجاز المهمة”.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة القياسي بمقدار 0.25 نقطة أساس.

وتمثل هذه الخطوة الزيادة الثامنة في العملية التي بدأت في مارس 2022.

ويستهدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذه الارتفاعات لخفض التضخم الذي، على الرغم من الدلائل الأخيرة على التباطؤ، لا يزال يقترب من أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وأشار بيان ما بعد الاجتماع إلى أن التضخم “قد تراجع إلى حد ما لكنه لا يزال مرتفعًا”، وهو تعديل على اللغة السابقة.

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