فخري الفقي : برنامج الطروحات الحكومي يسهل الإجراءات على المستثمرين | فيديو

قال الدكتور فخري الفقي رئيس هيئة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن العجلة بدأت تدور مرة أخري فى الإقتصاد مرة أخرى، كما كانت ما قبل الأزمة العالمية وتبعاتها على مصر، خلال فترة عام كامل، وتم عمل برنامج وطني للإصلاح الاقتصادى، يستمر أربع سنوات، يشتمل على عدة أشياء مهمة، و هى"وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ، وإقرارها من قبل القيادة السياسية، بأنها جزء من برنامج الإصلاح الإقتصادى، و ذلك يعطي الفرصة للقطاع الخاص أنه يلعب دور مهم جدا.

وأكد الدكتور فخري الفقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، تقديم الإعلامية دينا، المذاع على فضائية الدى أم سى، أن برنامج الطروحات الذى تم طرحه فى بيان مجلس الوزراء اليوم، يسهل على للقطاع الخاص سواء المصرى أو العربى أو الأجنبي، السير وفق سياسة ملكية الدولة، لذلك برنامج الطروحات سوف يطرح الشركات التى يتم طرحها خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعده البيانات من خلال البورصة المصرية، للمصريين و الأجانب المقيمين فقط فى مصر، و أيضا برنامج الطروحات، يذهب إلى المستثمر الإستراتيجي، بحيث يكون خصص اقلية فى هذا الحالة فى أنشطة متنوعة.

التسهيل على القطاع الخاص والمستثمرين فى مصر والرخصة الاقتصادية

و نوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى، أنه بالنسبة للمستثمر الذى يمتلك مشاريع تخدم مصر، يحصل على على الرخصة الذهبية، حيث تسهيل الإجراءات لة، و تختصر الوقت للمستثمر الذى يمتلك مشاريع تخدم مصر، و الحصول على الأراضى فى خلال فترة وجيزة، وايضا يحصل على مزايا و حوافز استثمارية، و بمسرعه فى هذه الحالة.

ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي يستمر 4 سنوات

واستكمل الدكتور فخري الفقي، أن من أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، جانبين فى غاية الأهمية، أولهم التغلب على أزمة النقد الأجنبى، و سوف يتم حلها، و أن البنك المركزي له دور هام فى أنه يتبع سياسة سعر صرف مرن، و لا يكون سعر الصرف ثابت، و ثانيا أن المعركة الأساسية التى يواجهها البنك المركزى، أنه يقلل جدا التضخم والغلاء على الشعب المصري وتقليل حدة معاناة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.