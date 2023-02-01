خطة النواب : وثيقة سياسة ملكية الدولة منحت دورًا مهمًا القطاع الخاصة بالتنمية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وإقرارها من القيادة السياسية، أصبحت جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما أنها أعطت فرصة للقطاع الخاص، لكي يلعب دور مهما في التنمية.



وأشار فخري، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، إلى أهمية تصريحات رئيس الوزراء الخاصة بأن العجلة بدأت تدور مرة أخرى، كما كانت قبل فترة الأزمة العالمية وتداعياتها على مصر خلال فترة عام كامل.

أضاف فخري أن بيان رئيس الوزراء الخاص ببرنامج الطروحات مهم للغاية، كونه سيجعل مساهمة القطاع الخاص العربي أو الأجنبي أو المصري، تسير وفقًا لسياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى أن برنامج الطروحات، سيطرح الشركات خلال الفترة المقبلة، بحيث يكون هناك جزء منه خاص بتوسيع قاعدة الملكية من خلال البورصة المصرية للمصريين والأجانب المقيمين في مصر.

واستطرد فخري أن هناك جزءا آخر من برنامج الطروحات، يذهب إلى المستثمر الاستراتيجي، بحيث تكون حصص أقلية في أنشطة متنوعة، وذلك أمر هام للغاية.

ولفت فخري إلى أن برنامج الطروحات كان متواجدا من سنة 2016 ولكن الظروف حينها لم تكن تسمح بتنفيذ هذه الطروحات، مؤكدًا على أهمية الرخصة الذهبية التي تختصر الوقت والإجراءات للمستثمر الذي لديه مشروع استراتيجي يخدم مصر.

