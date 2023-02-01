جمهور معرض الكتاب يتخطى المليون ونصف زائر.. ويشهد توافد 200 ألف اليوم

حقق معرض القاهرة الدُولي للكتاب 54، خلال السبعة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد رواده المليون ونصف المليون زائر، حيث بلغ عدد زائريه خلال اليوم الأربعاء الموافق 1 فبراير 2023 ، نحو 211848 زائرًا، وذلك رغم الأحوال الجوية غير المستقرة التي شهدها اليوم.



وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المعرض يشهد هذا العام تفاعلًا كبيرًا، وأثبت الجمهور أن الرهان عليه، وعلى وعيه، واهتمامه بالثقافة، كان في محله.

مشيرًا إلى أن الفعاليات تتواصل حتى آخر لحظة من المعرض في السادس من فبراير، حيث سيتم الإعلان عن ضيف شرف الدورة القادمة من المعرض في احتفالية ختام المعرض.



يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.