وفري فلوسك.. طريقة عمل الزبادي بأقل التكاليف

يعد الزبادي هو أحدي احتياجات الكثير من ربات المنزل خصوصا للاطفال ولذلك يمكن تقديمه بأقل التكاليف ونقدم لكي طريقة عمل الزبادي.
مكونات
1 لتر حليب
كوب زبادي.
طريقة التحضير
3 ملاعق كبيرة زبادي قليل الدسم
الخطوة 1
ضع الحليب في قدر كبيرة على نار متوسطة عالية.
يُطهى حتى يصل إلى 180 درجة ، مع التحريك من حين لآخر لمنع الاحتراق ، من 5 إلى 7 دقائق. اتركها تبرد حتى 115 درجة.
2
اخفقي 1 كوب زبادي ثم ضعه مع اللبن جيدا ويقلب جيدا
الخطوه 3
انقله إلى اكواب صغيرة علي حسب الاستخدام
ثم تغطي مناشف المطبخ النظيفة ، مع تغطية الجوانب والجزء العلوي بالكامل.
اتركه دون أي تحريك في مكان دافئ حتى يصبح الزبادي قوام الكسترد ، لمدة 4 إلى 5 ساعات.