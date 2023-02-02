وفري فلوسك.. طريقة عمل الزبادي بأقل التكاليف

يعد الزبادي هو أحدي احتياجات الكثير من ربات المنزل خصوصا للاطفال ولذلك يمكن تقديمه بأقل التكاليف ونقدم لكي طريقة عمل الزبادي.

مكونات

1 لتر حليب

كوب زبادي.

طريقة التحضير

3 ملاعق كبيرة زبادي قليل الدسم

الخطوة 1

ضع الحليب في قدر كبيرة على نار متوسطة عالية.

يُطهى حتى يصل إلى 180 درجة ، مع التحريك من حين لآخر لمنع الاحتراق ، من 5 إلى 7 دقائق. اتركها تبرد حتى 115 درجة.

2

اخفقي 1 كوب زبادي ثم ضعه مع اللبن جيدا ويقلب جيدا

الخطوه 3

انقله إلى اكواب صغيرة علي حسب الاستخدام

ثم تغطي مناشف المطبخ النظيفة ، مع تغطية الجوانب والجزء العلوي بالكامل.

اتركه دون أي تحريك في مكان دافئ حتى يصبح الزبادي قوام الكسترد ، لمدة 4 إلى 5 ساعات.