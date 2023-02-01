بأقل التكاليف .. طريقة عمل بودينج فانيليا

إذا كنتِ تحاولين تقديم حلويات سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم بودينج فانيليا

المكونات

1/3

كوب سكر

2

ملاعق نشا الذرة

1/8

ملعقة صغيرة ملح

2

الحليب كوب

2

صفار بيض كبير مخفوق قليلاً

2

ملاعق كبيرة زبدة طرية

2

ملاعق صغيرة فانيليا

طريقة العمل

1

في قدر 2 لتر ، اخلطي السكر ونشا الذرة والملح. أضيفي الحليب تدريجياً. يُطهى على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يتكاثف المزيج ويغلي. يغلي ويقلب لمدة دقيقة.

2

قلب نصف الخليط الساخن تدريجيًا مع صفار البيض ، ثم قلبه مرة أخرى مع المزيج الساخن في قدر. يغلي ويقلب لمدة دقيقة.. إزالة من الحرارة.. أضيفي الزبدة والفانيليا مع التقليب.

3

صب البودنج في أطباق الحلوى. غطي المزيج وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى يبرد. يحفظ مغطى في الثلاجة.