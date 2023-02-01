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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأقل التكاليف .. طريقة عمل بودينج فانيليا

صدى البلد

إذا كنتِ تحاولين تقديم حلويات سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم بودينج فانيليا

 

المكونات
1/3
كوب سكر
2
ملاعق نشا الذرة
1/8
ملعقة صغيرة ملح
2
الحليب كوب
2
صفار بيض كبير مخفوق قليلاً
2
ملاعق كبيرة زبدة طرية
2
ملاعق صغيرة فانيليا 

 

طريقة العمل  

1
في قدر 2 لتر ، اخلطي السكر ونشا الذرة والملح. أضيفي الحليب تدريجياً. يُطهى على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يتكاثف المزيج ويغلي. يغلي ويقلب لمدة دقيقة.
2
قلب نصف الخليط الساخن تدريجيًا مع صفار البيض ، ثم قلبه مرة أخرى مع المزيج الساخن في قدر. يغلي ويقلب لمدة دقيقة.. إزالة من الحرارة.. أضيفي الزبدة والفانيليا مع التقليب.
3
صب البودنج في أطباق الحلوى. غطي المزيج وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى يبرد. يحفظ مغطى في الثلاجة.

طريقة عمل حلويات طريقة عمل بودينج بودينج بودينج فانيليا

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