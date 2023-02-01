بأقل التكاليف .. طريقة عمل بودينج فانيليا

إذا كنتِ تحاولين تقديم حلويات سهلة وبسيطة نقدم لكي اليوم بودينج فانيليا
المكونات
1/3
كوب سكر
2
ملاعق نشا الذرة
1/8
ملعقة صغيرة ملح
2
الحليب كوب
2
صفار بيض كبير مخفوق قليلاً
2
ملاعق كبيرة زبدة طرية
2
ملاعق صغيرة فانيليا
طريقة العمل
1
في قدر 2 لتر ، اخلطي السكر ونشا الذرة والملح. أضيفي الحليب تدريجياً. يُطهى على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يتكاثف المزيج ويغلي. يغلي ويقلب لمدة دقيقة.
2
قلب نصف الخليط الساخن تدريجيًا مع صفار البيض ، ثم قلبه مرة أخرى مع المزيج الساخن في قدر. يغلي ويقلب لمدة دقيقة.. إزالة من الحرارة.. أضيفي الزبدة والفانيليا مع التقليب.
3
صب البودنج في أطباق الحلوى. غطي المزيج وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة أو حتى يبرد. يحفظ مغطى في الثلاجة.