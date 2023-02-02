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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامي قمصان: الاستعداد لربع النهائي بدأ عقب مباراة أوكلاند

صدى البلد

أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول بالنادي الأهلي  أن الفريق حقق ‏هدفه خلال مباراة أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا، في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم للأندية.

وقال قمصان عقب المباراة: «نسير في مونديال الأندية خطوة بخطوة، من أجل تحقيق حلم جماهير الأهلي».

وشدد قمصان على أهمية مباراة الدور ربع النهائي المقبلة، مؤكدًا أنها خطوة مهمة للغاية للعبور لنصف النهائي.

وحرص سامي قمصان على توجيه الشكر للجماهير المغربية، التي حرصت على دعم الأهلي أمام أوكلاند سيتي منذ بداية اللقاء لنهايته.

وأشار قمصان إلى أن الاستعداد لمباراة سياتل ساوندرز في الدور ربع النهائي بدأ عقب نهاية مباراة أوكلاند سيتي، مؤكدًا أنه كان هناك مران للاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة.

واختتم قمصان أن هناك استشفاء للاعبين الذين شاركوا أمام أوكلاند سيتي اليوم، بالإضافة إلى مران للاعبين الذين غابوا عن اللقاء.

ونجح الأهلي في تخطي عقبة أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ليتأهل لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بربع نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.

 

سامي قمصان كأس العالم للاندية النادي الأهلي حلم جماهير الأهلي للجماهير المغربية

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