لأول مرة منذ انقراض الإنسان البدائي.. المذنب الأخضر يقترب من الأرض

يشهد العالم ظاهرة للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة، حيث سيكون المذنب الأخضر قريبًا للغاية من الأرض. وكانت المرة الأخيرة التي اقترب فيها المذنب من الأرض خلال العصر الجليدي الأخير وقبل انقراض إنسان نياندرتال أو ما يعرف بالإنسان البدائي، بحسب العلماء.

وللمرة الأولى منذ نحو 50 ألف عام سيقترب المذنب C/2022 E3 (ZTF)، والمعرف باسم المذنب الأخضر، من كوكب الأرض. والمثير للإعجاب أن المذنب سيكون في أوج تألقه خلال هذا الوقت وقد يكون مرئيًا بالعين المجردة في الظروف المناسبة.

وسيكون المذنب قابلاً للرصد لأيام عندما يقترب من كوكبنا ثم يبتعد في طريقه إلى خارج النظام الشمسي، بحسب ما نشر موقع "سبيس.كوم"

وخلال اقتراب المذنب من الأرض، سيكون على مسافة 26 مليون ميل (42 مليون كيلومتر) من كوكبنا، وهو ما يعادل حوالي 28% من المسافة بين الأرض والشمس.

وتخطط "ناسا" لمراقبة المذنب من خلال تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والذي يمكن أن يوفر أدلة حول تكوين النظام الشمسي.

وبحسب توماس برنس أستاذ الفيزياء في "معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا"، فإنه يمكن للمذنب أن يوفر أدلة حول طريقة تكون النظام الشمسي حيث تشكل المذنب خلال المراحل المبكرة لتكوين النظام الشمسي، بحسب ما نقلت عنه وكالة "رويترز".