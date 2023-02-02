سكودا أنياك تسجل رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس| فيديو

احتفظت سكودا بالرقم القياسي لأسرع سيارة دفع رباعي ذات سبعة مقاعد حول حلبة نوربورجرينج الألمانية مع طراز كودياك RS الذي يعمل بالديزل، ورغبة في تحطيم المزيد من الأرقام القياسية، سافر فريق من صانع السيارات التشيكي التابع لمجموعة فولكس فاجن إلى السويد الشهر الماضي وحاول تسجيل نوع مختلف من الأرقام القياسية بواحدة أخرى من سيارات الدفع الرباعي العديدة التابعة لها.

Enyaq RS

تم وضع سيارة سكودا انياك الكهربائية بالكامل إصدار RS عالي المواصفات على بحيرة متجمدة في محاولة للحصول على الرقم القياسي لأطول انجراف مستمر على الجليد.

قفز ريتشارد ميدن من مجلة Evo خلف عجلة القيادة لأول سيارة دفع رباعي كهربائية من سكودا وتمكن من السير جانبًا لمسافة 4.56 ميل (7.35 كيلومترات).

Enyaq RS

استغرقت المغامرة المبهجة على دائرة يبلغ قطرها 60 مترًا (197 قدمًا) 15 دقيقة و 58 ثانية لتكتمل، وغطت الدائرة الجليدية 39 مرة، وبلغت سرعة انياك RSذروة سرعة 30.25 ميلاً في الساعة (48.67 كم / ساعة) بينما كانت أقل سرعة 19.66 ميلاً في الساعة (31.64 كم / ساعة).

نجحت سكودا في تحسين سجل الانجراف الجليدي العام الماضي الذي سجله وانج دونججانج الذي انجرف بسيارة سوبارو WRX لمسافة 3.87 ميل (6.22 كيلومتر).

Enyaq RS

تشير سكودا إلى أن سيارتها Enyaq RS حطمت من الناحية الفنية رقمين قياسيين لأن جينيس لديها فئتان منفصلتان هما "أطول انجراف مستمر للمركبة على الجليد" و "أطول انجراف مستمر للمركبة على الجليد (سيارة كهربائية)"، تم إكمال ما لا يقل عن 18 ساعة من الانجراف في الأيام الخمسة التي سبقت السباق المحطم للأرقام القياسية.

Enyaq RS

يعتبر ميدن ليس غريباً على تسجيل أرقام قياسية في قيادة Skoda ، حيث وصل إلى 227 ميلاً في الساعة (366 كم / ساعة) في أغسطس 2011 مع Octavia RSالمعدلة، والتي تعد أسرع سكودا على الإطلاق، وبلغت قوتها 600 حصان من محرك بنزين مخصص سعة 2.0 لتر ساعدها على الوصول إلى سرعة مذهلة في Bonneville Salt Flats، وللاحتفال بمرور عقد على الإنجاز، أعادت شركة صناعة السيارات التشيكية السيارة بالكامل في عام 2021.