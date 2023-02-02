تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق| فيديو

أحوال الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، تفاصيل حالة الطقس.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد، إن تغير الكتل الهوائية التي تؤثر على جمهورية مصر العربية من منخفضات جوية إلى مرتفعات جوية، مشيرا إلى أن البلاد كانت تتأثر أمس بمنخفض جوي يجلب رياح جنوبية غربية وكان هناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس في بداية اليوم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى على قناة "الحياة"، أن التغيرات المناخية تعمل على تغير الكتل الهوائية حيث نرى ظواهر جوية أكثر سوءا، مثل الأمطار الغزيرة والتي تكون أكثر من المعدلات في المرة الواحدة، وسقوط حبات الثلج، والتي تسبب في الظواهر الجوية العنيفة، موضحا أن نهاية الشتاء سيكون يوم 21 مارس، ومن الوارد أن نرى حدوث تقلبات جوية خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أنه مع دخول الكتلة الهوائية الباردة والهواء البارد بدأت تتغير اتجاهات الرياح بشكل سريع وبدأ يكون هناك نشاط للرياح المثير للأتربة نظرًا لأن المرتفع الجوي القادم من كتلة هوائية باردة قادم من الصحراء الغربية، فتكون الكتل الهوائية الباردة أثقل من الهواء الساخن ما يسبب حركة للأتربة في الصحراء الغربية.

أمطار رعدية ومتوسطة



ومن جانبه أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ مستمرة، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة على محافظة القاهرة الكبرى، وباقي محافظات الجمهورية، مضيفة أن الأحوال الجوية تتحسن مع نهاية الأسبوع الحالي.

وأضافت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى للتلفزيون المصري، إن من المتوقع تشهد البلاد نشاط واضح للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، مما سيؤدي إلى زيادة انخفاض درجات الحرارة، وتكون الأجواء مائلة للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا.

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن سيكون هناك فرص لـ تساقط الأمطار المتوسطة والرعدية، لافتة إلى أن البلاد بدأت تشهد تغيرات جوية، أهمها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمصادر كتل هوائية مختلفة ومنخفض جوي.



وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستمتد إلى المناطق الداخلية، والحالة الجوية مستمرة حتى الغد، مشددة على أن انخفاض درجات الحرارة مستمرة حتى بداية الأسبوع القادم.