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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضخم ومسالم .. بهلول يظهر جنوب مرسى علم

القرش الحوتى
القرش الحوتى

شهد مرسى "نكرى" جنوب مدينة مرسى علم، اليوم الخميس، ظهور  القرش الحوتى المشهور باسم " بهلول" والذى يمثل عامل جذب سياحى كبير ويحظى باهتمام وشغف السياح والغواصون باعتباره أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وقال حسن الطيب مؤسس جمعية الانقاذ البحرى وحماية البيئة إن القرش الحوتي يعد أكبر أنواع أسماك القرش حيث يصل طوله إلى 12.65 متر، ويبلغ وزنه 21.5 طن، كما أن عُمره يصل إلى 70 عاما.

وتابع الطيب تواجد في المحيطات الاستوائية والدافئة وتعيش في البحار المفتوحة، وظهوره دليل على غناء البيئة البحرية بالبحر الأحمر.

القرش الحوتى بهلول كائن بحرى مسالم 

وأوضح الدكتور أحمد وهب الله الاستاذ بمعهد علوم البحار بالغردقة أن القرش الحوتى أو بهلول كائن بحرى مسالم ، وهو من أنواع الأسماك الغضروفية المسالمة التي لا تشكل خطرًا على حياة الإنسان بوجه عام، ويتميز بشكله الجميل ولونه الأزرق المزين بصفوف منتظمة من النقاط البيضاء.

وتابع وهب الله :"بهلول" يتغذى على الأسماك الصغيرة والطحالب، وكذلك العوالق والهائمات البحرية والحيوانات والأسماك الصغيرة والطحالب والعوالق واليرقات والحبار الصغير، حيث يفتح فمه ويمتص المياه والغذاء ثم يغلقه ويطرد المياه عن طريق الخياشيم.

 ظهور القرش الحوتى "بهلول" عامل جذب سياحى

وقال عصام الشربينى مدير مركز غوص بمرسى علم إن تكرار ظهور القرش الحوتى "بهلول"  على سواحل مرسى علم يكشف مدى الجودة التى تتمتع بيها البيئة البحرية بتلك المناطق البكر، ونتعامل مع مثل هذه الأحداث بالترويج لها عبر مواقع التواصل الأجتماعى ونحرص على أن يلتقط الغواصون صور تذكارية مع هذا الكائن البحرى الضخم لتكون فرصة جيدة للتسويق السياحى عبر منصاتهم وحسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى .

 

القرش الحوتى مرسى علم أسماك القرش البحر الأحمر الغردقة

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