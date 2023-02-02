بنوك مركزية عربية ترفع سعر الفائدة بعد قرار الفدرالي

اتخذت عدد من البنوك المركزية العربية قرارات بشأن سياستها النقدية بعد قرار الفدرالي برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

المركزي السعودي يرفع الفائدة

رفع المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بنحو 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

كما رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

الإمارات والبحرين يرفعان الفائدة 25 نقطة

وقرر المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى 4.65%.

كما رفع المركزي البحريني سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع 25 نقطة أساس، كما رفع سعر الفائدة على الإيداع للشهر بنحو 25 نقطة.

قطر تبقي على سياستها النقدية

هذا وأبقى مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%.