عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنوك مركزية عربية ترفع سعر الفائدة بعد قرار الفدرالي

صدى البلد

اتخذت عدد من البنوك المركزية العربية قرارات بشأن سياستها النقدية بعد قرار الفدرالي برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.

المركزي السعودي يرفع الفائدة

رفع المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بنحو 25 نقطة أساس إلى 5.25%.

كما رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75%.

الإمارات والبحرين يرفعان الفائدة 25 نقطة

وقرر المركزي الإماراتي رفع سعر الفائدة الأساسي 25 نقطة أساس إلى 4.65%.

كما رفع المركزي البحريني سعر الفائدة على الإيداع لأسبوع 25 نقطة أساس، كما رفع سعر الفائدة على الإيداع للشهر بنحو 25 نقطة.

قطر تبقي على سياستها النقدية

هذا وأبقى مصرف قطر المركزي سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%.

المركزى الاقتراض البنوك البنوك المركزية سعر الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يفقد 220 جنيها دفعة واحدة|الذهب يتراجع بقوة قبل اجتماع البنك المركزي

في أزمة الزمالك .. فيفا يحسم مشاركة كهربا أمام سياتل الأمريكي

الإيقاف وحظر النشاط.. ننشر عقوبات كهربا المتوقعة من جلسة استماع فيفا

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

مفاجأة.. مساع جادة لإذاعة مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية عبر القنوات المصرية

قبل صدور الحكم.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن قضية كهربا اليوم

تراجع قوي للدولار عالميًا|وهذا سعره الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

تردد قناة Aea.. مواعيد مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة مجانا

ترشيحاتنا

أخبار جيدة.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الاتحاد الأوروبي

انفراجة.. إعلان عاجل من روسيا بشأن حرب أوكرانيا

بعت شقتي والعفش| إحسان الترك يروي تفاصيل أزمته وتواصله مع محمد رمضان

في جزر سليمان.. تحرك عاجل من أمريكا ضد الصين

لأول مرة.. وثائق سرية تكشف سبب اشتعال الأزمات بين أمريكا وروسيا

أمن الطاقة.. الرئيس السيسي يفتتح مؤتمر مصر الدولي للبترول 12 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة.. نبهوا على أولادكم.. تريند جديد قد يسبب الشلل والموت المفاجيء ونوع شائع من التوابل ينسف دهون البطن خلال أسابيع

فستان لافت.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها بصورة جديدة| شاهد

على الشاشة والحقيقة.. نجمات وأزواجهن في دراما رمضان 2023

نبهوا على أولادكم.. تريند جديد قد يسبب الشلل والموت المفاجيء| فيديو

فيديو

مطالب برلمانية بـ زيادة دعم بطاقة التموين | فيديو

تحرش بها شقيقها وقتلها والدها خنقا.. مأساة الحسناء العراقية طيبة العلي |فيديوجراف

50 ألف جنيه وتزويج الفتيات .. حوافز للمصريين للاكتفاء بإنجاب طفلين |فيديو

أخيرا.. علماء يتوصلون لسر المواد المستخدمة في عملية التحنيط عند الفراعنة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ