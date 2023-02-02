الأنباء الكويتية تبرز إعلان مدبولي خطة طرح 20 شركة في البورصة

اهتمت صحيفة الأنباء الكويتية الصادرة صباح اليوم الخميس بإعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن الخطة التفصيلية لبرنامج الطروحات على مدار عام كامل على أن تطرح فيه الشركات بالبورصة، وأن لا يقل عدد هذه الشركات عن 20 شركة وعلى الأغلب ستكون أكثر من هذا الرقم.



وقالت الصحيفة تحت عنوان " مدبولي: طرح أكثر من 20 شركة في البورصة خلال 2023 " أنه سوف تطرح هذه الشركات كطرح أولي، (أي لأول مرة تطرح) لتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في ملكية هذه المؤسسات العامة، وأيضا للطرح لمستثمرين رئيسيين، بحيث يتم دخولهم، بغرض إعادة هيكلة الشركات والتوسع في خطوط إنتاج جديدة ومن ثم زيادة في رأس المال، كون الهدف من الطرح للمستثمر الاستراتيجي هو زيادة رأس المال الخاص بالشركة القائمة، وبالتالي إضافة فرص عمل، ومن ثم توسعة عملية الإنتاج.