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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي: نعمل على دعم التعاون وتعزيز التدريب للفلبين

صدى البلد

   قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن تحالف بين واشنطن ومانيلا أصبح تحالفا صلبا ، موضحا أن الدفاع عن الفلبين أمر ثابت إلى واشنطن.
وأكد أوستن خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلبيني بمانيلا، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، دعم بلاده للتعاون الدفاعي والتدريبات المشتركة، وفيما يتعلق بتحسين اتفاقية التعاون الدفاعي ودعمها بين واشنطن ومانيلا، أعرب أوستن عن سعادته بموافقة الرئيس ماركوس على السماح بالتواجد الأمريكي في أربعة مواقع جديدة للمعاهدة ما يرفع عددها إلى تسعة مواقع.
وأشار إلى أنه خلال لقائه مع الرئيس الفلبيني تم إعادة التأكيد على التزام واشنطن بهذه الاتفاقية، لافتا إلى أن الاتفاقية منوطة بجميع جنودهم وسفنهم في بحر الفلبين.
وشدد أوستن على أن واشنطن لاتسعي لإرساء قواعد دائمة في الفلبين وأن المواقع الجديدة لتعزيز القدرة على الاستجابة للقضايا الإنسانية والإغاثة من الكوارث.. قائلا إن علاقات واشنطن ومانيلا قوية وسنعمل أكثر من أجل علاقة أقوى، ونحن لا نسعى إلى إقامة قواعد دائمة وإنما اتفاقية تعاون تسمح بممارسة الأنشطة وتمنح فرصا للتدريب وتؤمن الاستقرار من الاستجابة للمسائل الإنسانية وحالات الإغاثة وغيرها في الأزمات.
ومن جانبه أكد وزير الدفاع الفلبيني كارليتو جالفيز أن زيارة أوستن تظهر التزام الولايات المتحدة بمساعدة حلفائها في الحفاظ على استقرار منطقة الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.
واعتبر جالفيز أن زيارة أوستن إلى مانيلا تظهر مدى قوة الروابط لاستمرارية الشراكة بين الدولتين، لاسيما في مجال المساعدات الإنسانية والتنمية والسلام والأمن.

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