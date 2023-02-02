تخسيس من غير ما تحس .. رجيم سريع ونتائجه مضمونة لنسف الكرش

بأقل مجهود وبدون حرمان يمكنك التخلص من وزنك الزائد وحرق الدهون بسرعة برجيم سريع يساعد على التخلص من 3 كيلوجرامات من وزنك في الأسبوع.

اذا كنت تبحثين عن رجيم سريع لحرق الدهون ونسف الكرش يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائي التالي لنجت قوامك في أسرع وقت يقدمه موقع هيلث

رجيم سريع لنحت القوام

اليوم الأول والثانى ..

الإفطار اليومى :

فول بالليمون + 1 توست سن



الغذاء:

طبق خضار سوتيه أو شوربة كرنب + شريحتان من صدور دجاج مشوية + 3 ملاعق أرز



رجيم

العشاء:

كوب زبادي + ثمرة فاكهة



اليوم الثالث والرابع



الإفطار:

3 ملاعق فول بالليمون + 1 توست سن



الغداء:



ستيك مشوى +طبق سلطة +3 ملاعق أرز

أو

شريحتان من اللحم المشوي + 3 ملاعق أرز

العشاء:

ثمرة فاكهة

اليوم الخامس والسادس والسابع



الإفطار:

كوب من الشاي باللبن بدون سكر + بيضة مسلوقة + 1توست سن



الغداء:

طبق من شوربة الكرنب + 3 ملاعق مكرونة +طبق سلطة خضراء

بعد ساعتين:

طبق صغير من الشوفان باللبن

العشاء:

ثمرة تفاخ +كوب زبادى



اليوم الثامن والتاسع والعاشر



الإفطار:

كوب قهوة بدون سكر + شريحة جبن لايت+ شريحة توست



الغداء:

شريحتان من البانيه + طبق شوربة خضار + 3 ملاعق أرز أو مكرونة

بعد ساعتين:

كوب قرفة



العشاء:

ثمرة تفاخ +كوب زبادى