لقطة في منتهي الجمال.. إبراهيم عبدالجواد يشيد بجمهور المغرب مع الأهلي بالمونديال

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، بوقفة جمهور المغرب مع النادي الأهلي، في المباراة أمام أوكلاند سيتي، بكأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم عبد الجواد في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقطة تشجيع جمهور المغرب للنادي الاهلي حاجة في منتهي الجمال وامتداد للي حصل من الجماهير العربية في كأس العالم”.

وحقق الفريق الأحمر فوزاً كبيراً على أوكلاند سيتي بطل نيوزيلندا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية، التي جمعت الفريقين مساء أمس على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة المغربية.

موقف الأهلي:



تأهل الفريق إلى الدور ربع النهائي لكأس العالم للأندية، ويضرب موعدًا مع سياتل ساوندرز الأمريكي بطل الكونكاكاف يوم السبت المقبل ٤ فبراير، ويتأهل الفائز من الفريقين لمواجهة ريال مدريد بطل أوروبا في الدور نصف النهائي للبطولة في الظهور الثامن للفريق بكأس العالم للأندية.