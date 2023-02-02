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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته 4 كيلو حشيش في القليوبية

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس عاطل بحوزته 4 كيلو من مخدر الحشيش وسلاح ناري 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 كما أمرت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها. 

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تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة باسوس دائرة المركز.


وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط "أ ع ع"، 32 سنة، عاطل، سبق اتهامه فى قضية مخدرات، مقيم دائرة المركز، وبحوزته 4 كيلو جرام من مخدر الحشيش، وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، وعدد من الذخائر التي تستخدم على السلاح الناري، ومبلغ مالي وهاتف محمول.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسلاح الناري والذخائر للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بحبسه.

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