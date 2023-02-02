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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اللهم اجعله من حفظة كتابك.. شاهد.. نجم الزمالك المصاب رفقة نجله

صدى البلد

نشر محمود حمدي الونش لاعب الزمالك صورة لنجله عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر الونش في الصورة برفقة ابنه وعلق قائلا :" اللهم اجعله من حفظة كتابك ، والدعاة لدينك ، والمجاهدين في سبيلك ، والمبلغين عن رسولك - صلى الله عليه وسلم ".

غادر قطر صباح اليوم الأربعاء محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل العودة إلى القاهرة بعد انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي الذي يخضع له هناك.

 


وسوف يبدأ اللاعب مرحلة جديدة من التأهيل في مصر تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي الزمالك لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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