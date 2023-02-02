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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة : الاعلان عن قائمة شركات ببرنامج الطروحات في الأسبوعين المقبلين

صدى البلد

نفت ادارة البورصة المصرية اليوم القيام بتصريحات حديثة حول تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، وتؤكد ادارة البورصة ان التحديث الخاص بهذا الملف من اختصاصات اللجنة الحكومية   برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وهي اللجنة الوحيدة المعنية بادارة ملف الطروحات وتوسيع قاعدة الملكية للشركات الحكومية والعامة والإدلاء باي تصريحات في هذا الإطار.

وكانت عدد من المنصات الصحفية والإعلامية قد اعادت نشر اخبار قديمة نقلا عن رئيس البورصة وتم  اجتزاؤها خارج السياق، بخصوص قائمة باسماء الشركات المزمع طرح اسهمها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وكانت التصريحات ادارة البورصة في حينها باستعراض حالة الشركات المؤهلة للقيد والطرح في سوق الاوراق المالية مع تأكيد ادارة البورصة المستمر ان هذا الملف من اختصاص لجنة الطروحات الحكومية، ومؤكدة على قدرة سوق الاوراق المالية المصري على استيعاب كافة احجام الطروحات في حال ما قررت اللجنة الحكومية المعنية الاعلان عن جدول الطروحات وتوقيتاتها.

 الدكتور مصطفى مدبولي كان اعلن في سياق تصريحات صحفية سابقة انه سيتم الاعلان عن قائمة الشركات التي يتضمنها برنامج الطروحات خلال الاسبوعين المقبلين.

وفي سياق ما سبق تهيب ادارة البورصة المصرية الاعلاميين تحري الدقة في نشر الاخبار الخاصة بهذا الملف تجنبا للتضارب الذي قد يضر بقرارات المستثمرين.

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