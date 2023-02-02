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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تصريحات بوتين.. بيان عاجل من روسيا للرد على تهديدات الغرب

روسيا
روسيا

علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، علي تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن روسيا لديها شيئًا للرد على التهديدات وإمداد أوكرانيا بالأسلحة.

وبحسب بيسكوف، فإن روسيا ستستغل إمكاناتها على أكمل وجه.

وقال المتحدث باسم الكرملين: "مع ظهور أسلحة جديدة قدمها الغرب الجماعي، ستستفيد روسيا بالكامل من إمكاناتها الحالية من أجل الرد في سياق عملية عسكرية خاصة".

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا سترد علي من يهددها، مؤكدا أن لدى موسكو شيئًا للرد على التهديدات.

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وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها في حفل مخصص للذكرى الثمانين لمعركة ستالينجراد، إن النازية في شكلها الحديث تشكل خطرا على البلاد.

وأضاف: "الآن، للأسف، نرى أن أيديولوجية النازية، بالفعل في شكلها الحديث، في مظهرها الحديث، تخلق مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمن بلدنا. نحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي”.

وشدد بوتين على أنه ردًا على التهديدات، فإن روسيا لن تتعامل مع المدرعات، ويجب على الجميع فهم ذلك.

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