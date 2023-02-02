بذكرى معركة ستالينجراد.. بوتين يأمر برفع السرية عن وثائق الحرب العالمية الثانية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن روسيا ستواصل رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بالحرب العالمية الثانية.

وقال بوتين في اجتماع مع ممثلي المنظمات الوطنية والشبابية العامة: "من الجيد جدًا أن تقوم الإدارة العسكرية والخدمات الخاصة لدينا الآن بجمع المزيد والمزيد من الوثائق من الأرشيف، ورفع السرية عنها. سنقوم بالتأكيد بعمل المزيد".

وفي وقت سابق من اليوم، قال بوتين، إن روسيا مهددة مرة أخرى من قبل دبابات ليوبارد الألمانية، وسوف تقاتل مرة أخرى مع موسكو على أراضي أوكرانيا.

قال بوتين، في كلمة له في حفل على شرف الذكرى الثمانين للانتصار في معركة ستالينجراد: "لا يصدق، لكنه حقيقي. نحن مهددون مرة أخرى بدبابات ليوبارد الألمانية، التي توجد على متنها الصلبان. وسوف يقاتلون مرة أخرى مع روسيا على أرض أوكرانيا بأيدي ... بانديرا”.

وأضاف بوتين، أن النازية في شكلها الحديث تشكل تهديدًا لروسيا، وعلينا مرة أخرى أن نرفض الغرب الجماعي.

واضاف: "الآن، للأسف، نرى أن أيديولوجية النازية، بالفعل في شكلها الحديث، في مظهرها الحديث، تخلق مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمن بلدنا. نحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي".

وقال بوتين، إن أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا ويتوقعون الفوز لا يفهمون أن حربًا حديثة مع روسيا ستكون مختلفة.

وأضاف أن “أولئك الذين يجرون ألمانيا إلى حرب جديدة مع روسيا، ويعلنون بشكل غير مسؤول أن هذا أمر واقع، ومن يتوقعون هزيمة روسيا في ساحة المعركة، لا يفهمون على ما يبدو أن الحرب الحديثة مع روسيا ستكون مختلفة تمامًا بالنسبة لهم".

وقال بوتين، إن روسيا سترد علي من يهددها، مؤكدا أن لدى موسكو شيئًا للرد على التهديدات.

وأضاف النازية في شكلها الحديث تشكل خطرا على البلاد.

وتابع: "الآن، للأسف، نرى أن أيديولوجية النازية، بالفعل في شكلها الحديث، في مظهرها الحديث، تخلق مرة أخرى تهديدات مباشرة لأمن بلدنا. نحن مضطرون مرة أخرى لصد عدوان الغرب الجماعي”.

وشدد بوتين على أنه ردًا على التهديدات، فإن روسيا لن تتعامل مع المدرعات، ويجب على الجميع فهم ذلك.