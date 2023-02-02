دعاء يوم الجمعة قصير مستجاب.. احرص على هذه الكلمات

دعاء يوم الجمعة قصير مستجاب يستحب للمسلم الإكثار من الدعاء يوم الجمعة والحرص على استغلال اخر ساعاته ففيها الدعاء مستجاب دعاء يوم الجمعة قصير مستجاب اللهم ثبت له يقينه وارزقه حلال يكفيه، اللهم أبعد عنه كل شيء يؤذيه، ولا تحوجه لطبيب يداويه، اللهم استره على وجه الأرض وارحمه في بطن الأرض، واغفر له يوم العرض، اللهم اعطه ما يتمناه وتحبه له وترضاه.

-يا رب أحببته فيك يا رب أحفظه عن معاصيك يا رب اجعل عمره فيما يرضيك يارب أكرمه يوم يلاقيك يارب ثبته في الدنيا على الدين وابعثه يوم الآخرة من أهل اليمين.

- اللهم مثل ما أضئت الكون بنور شمس هذا اليوم أضئ قلبه بنور حبك ضيئا لا ينطفئ وارزقه رزقا دائما لا ينقطع وصحة يستخدمها في طاعتك وأحبه وحبب فيه خلقك وعبادك.

-اللهم أجعل بيننا من المودة والرحمة أفضلها، وارزقنا الصبر والحلم أكمله، واجعلنا على منابر من نور، وأسعدني معه وبقربه، في الدنيا وفي جنة السرور، واهدنا يالله لما فيه الخير والصلاح، وارحمنا برحمتك يا رحيم يا كريم».

-ربي إني أسألك في يوم الجمعة المبارك هذا أن تديم على صديقي الحبيب فلان الأمن والأمان والاستقرار وأن تجعله يا كريم من السعداء في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأنت أرحم الراحمين.

-ربي ارحم صديقي الحبيب رحمة واسعة وأفض عليه من بركاتك ورزقك الحلال يا مجيب الدعاء يا كريم.

-اللهم إن صديقي من الأشخاص الطيبين، فكن به رحيمًا وأعنه في هذه الحياة الدنيا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رحمن يا رحيم.



دعاء يوم الجمعة قصير



دعاء يوم الجمعة قصير، تعتبر نعمة الدعاء هي من أعظم العبادات فضلها وثوابها عظيم وحث الله تعالى على الدعاء، ومن السنة النبوية الدعاء يوم الجمعة ، والكثيير من المسليمن يبحث عن دعاء الجمعة قصير لسهولة تداولها ونشرها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، وحفظها قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، في الحديث الذي رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-: “خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ، فيه خُلِقَ آدَمُ، وفيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ، وفيهِ أُخْرِجَ مِنْها.. وفيما يلي دعاء يوم الجمعة قصير.

-دعاء يوم الجمعة قصير، اللهُم قدراً جَميلاً وخبَراً جميلاً ودعوهً مُستجابة ." آمين يارب العالمين جمعة طيبة مباركة للجميع.

-اللهم أسألك بكل اسم سميت به نفسك أن تجعل صديقي المتوفي فلان بن فلان في أكرم منزلة من الجنة يوم القيامة مع الأنبياء والشهداء والمتقين.

-اللهم يسر حساب فلان ويمّن كتابه واجعل قبره يا رب العالمين روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران وأنت القادر على كل شيء يا الله.

-اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إن لي صديقًا قد صار في دار الآخرة، فأسألك يا كريم أن تنزل على قبره السكينة والطمأنينة وأن تملأ قبره بنور الإيمان والإسلام، آمين يا رب العالمين.

-اللهم هون عليه وطمئن قلبه وارح باله وارحمه وارزقه من واسع فضلك واجمعني معه في جنتك واجمعني به في الحياة الدنيا يا حي يا قيوم، ربي لا تريني فيه ما لا يسر ولا تريه فيني مالا يسر، وأدم علينا محبتنا واجمعنا فيما يرضيك وأكرمنا برزق يليق بجلالة قدرك يارب العالمين ربي إني فيك أحبه

-ربي إن لي في هذه الحياة الكثير من الأصدقاء والأحباب الذين لهم منزلة ومكانة خاصة في القلب والروح، فارحمهم برحمتك يا رب العالمين وأفض عليهم من الخيرات ما يكفيهم ويكفي أبناءهم من بعدهم، آمين يا رب العالمين.

- اللهم يا رب يا سميع يا مجيب يا رب اسألك أن تقرب لي ذاك البعيد عني والقريب لروحي اللهم حنن كل ما فيه لي وسخرني له وسخره لى واجمعنا بالحلال واسعد قلبي بقربه يارب ياحبيبي اللهم اجبرني يا جبار يا مغيث أغثني.

-اللهم إني استودعتك قلبا أحبه استودعتك إياه في نهاره وليله في نومه وصحوته استودعته الله من كل شيء يضره

- ربي احفظ لي أهلي اللهم إني استودعتك حياتهم وصحتهم وعافيتهم.

-اللهم إني أحب زوجي يا رب بقدر حبي له اسعده واحفظه ولا تريني فيه بأسا يبكيني

- اللهم إني استودعتك حبيبي فلا تريني فيه مكروها وأن تبقيه لي حتى تتوفاني

-اللهمّ في هذه السّاعة المباركة، ألّا تردّني خائبًا وأنا أدعوك وأرجوك، اللهمّ في هذه السّاعة المباركة أحمدك وأشكرك على ما آتيتنا من النعم والفضل والخير يا ربّ العالمين، اللهمّ لا تحرم أحبّتي من الخيرات والفضل، ولا تجعلهم من الفاسقين والأشقياء في الدّنيا والآخرة، اللهمّ اجعلهم من الصّالحين والسّعداء والأتقياء الّذي يفوزون بالجنان يوم القيامة، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.

- اللهم إني أسألك، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة من سواك".

- اللهم لا تحرمني سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عني مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولاتصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين".

-أستغفرالله العظيم لي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إلى يوم القيامة يارب.

دعاء يوم الجمعة المستجاب

إن يوم الجمعة الدعاء فيه مستجاب، وأخبر العلماء والفقهاء أهمية الدعاء يوم الجمعة ، لنفسه ولجموع المسلمين وللموتى، فهو من أعظم الأعمال لأن دعاء يوم الجمعة مستجاب كما قال رسول الله -صلَّى الله عليه وسلَّم- في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: “فِي يَومِ الجُمُعَةِ ساعَةٌ، لا يُوافِقُها مُسْلِمٌ، وهو قائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إلَّا أعْطاهُ وقالَ بيَدِهِ، قُلْنا: يُقَلِّلُها، يُزَهِّدُها.

اللهمَّ اجعَل لنا في هذا اليوم دعوةً لا‌ تُرَد، وافتح لنا باباً في الجنّةِ لا‌ يُسَد، واحشرنا في زمرةِ سيدنا محمد صلى الله عليهِ وسلم.

اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى.

اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم في يوم الجمعة، اكتب للغالين على قلبي قدراً جميلاً وخبراً جميلاً، ودعوة مستجابة يا رب من كانت له حاجة فاقضها له، ومن كانت له أمنية حققها له، ومن كان به هم فرج همه وفرح قلبه يا أرحم الراحمين.

اللهم في يوم الجمعة اسألك أن ترزق الغالين على قلبي هداية تستقيم بها حياتهم، واجعلهم يا الله من الناظرين لوجهك يا كريم.

اللّهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيباً مباركاً فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.

جمعة مباركة عليكم وعلينا جميعاً، الله يتقبل منا صلاتنا وصلاتكم ودعائنا ودعائكم يا الغاليين

أسعد الله جمعتكم بكل خير وطيب، أسأل الله لي و لكم يا غوالي مغفرة بلا عذاب وجنة بلا حساب وكثرة الأحباب وأن يلبسكم من السكينة الثياب.