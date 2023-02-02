أعظم وصايا النبي قبل النوم ليلة الجمعة.. تحصد بها 5 فوائد

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم قبل النوم.

وقال إن من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم قبل النوم، أن يحصن نفسه بهذه الطريقة الواردة في صحيح البخاري قولا وفعلا، عن البراء بن عازب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل : اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت طهري إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك .

اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ) . فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به .

قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت ( اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ) قلت ورسولك .

قال : لا ونبيك الذي أرسلت .

انظر صحيح البخاري كتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء

وأوضح في الحديث فوائد منها ما يلي..

1 - استحباب النوم على طهارة

2 - استحباب الذكر بهذا الدعاء بعد الوضوء

3 - استحباب أن يكون هذا الدعاء وذلك التحصين قبل النوم مباشرة .

4 - أن يلتزم المسلم بالألفاظ التي قالها المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا .

5 - أن من نام على هذا الدعاء ثم مات من ليلته مات على الفطرة أي على الإسلام الذي يولد عليه كل مولود .