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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

أعظم وصايا النبي قبل النوم ليلة الجمعة.. تحصد بها 5 فوائد

مختار مرزوق
مختار مرزوق

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن بعض وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم قبل النوم.

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وقال إن من أعظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم قبل النوم، أن يحصن نفسه بهذه الطريقة الواردة في صحيح البخاري قولا وفعلا، عن البراء بن عازب قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل : اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت طهري إليك ، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك . 
اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت ) . فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة ، واجعلهن آخر ما تتكلم به .
قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت ( اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ) قلت ورسولك .
قال : لا ونبيك الذي أرسلت .

انظر صحيح البخاري كتاب الوضوء باب فضل من بات على الوضوء 
وأوضح في الحديث فوائد منها ما يلي..
1 - استحباب النوم على طهارة 
2 - استحباب الذكر بهذا الدعاء بعد الوضوء 
3 - استحباب أن يكون هذا الدعاء وذلك التحصين قبل النوم مباشرة .
4 - أن يلتزم المسلم بالألفاظ التي قالها المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم ما استطاع المسلم إلى ذلك سبيلا .
5 - أن من نام على هذا الدعاء ثم مات من ليلته مات على الفطرة أي على الإسلام الذي يولد عليه كل مولود .

جامعة الأزهر الوضوء الدعاء بعد الوضوء وصايا النبي

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