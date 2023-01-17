أستاذ بـ أصول الدين: نطرح الحجج العقلية في تأسيس الخطاب الدعوي

تناول الدكتور أ.د محمد يسري جعفر - الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، في محاضرته التي جاءت بعنوان "قضايا فكرية معاصرة" لأئمة ليبيا المتدربين خلال شهر يناير الجاري، بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الحجج العقلية التي استخدمها الأنبياء ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تأسيس الخطاب الدعوي النبوي من خلال القرآن والسنة بطريقة سهلة وميسرة حتى يحمل هذا الفكر الأئمة المتدربون لبلادهم لمخاطبة المثقفين وعامة الناس، والأسس القوية التي تبنى عليها الدعوة الإسلامية والعقيدة والفكر الإسلامي بصفة عامة.



كما أوضح خلال محاضرته كيفية استخدام هذه الحجج لمناقشة ومجابهة كافة التيارات الفكرية المتطرفة التي انحرفت عن الفكر الإسلامي الوسطي، سواء كانت تستند إلى نصوص الشرعية ووضعها في سياق غير سياقها أو التيارات الفكرية التي تحاول البعد عن الشريعة.



في نهاية المحاضرة تم فتح باب المناقشة بين المحاضر والمتدربين حول أبرز المشكلات التي تواجه المجتمع الليبي وهي مشكلة الاختلاف والتعصب للقبيلة، مع انتشار الأفكار المتطرفة التي يروج لها عناصر التنظيمات المتشددة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي.



من جانبه أوضح الدكتور جعفر أحكام الشريعة لمواجهة انتشار هذه الأفكار الظلامية المتشددة.