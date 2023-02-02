كارثة اقتصادية.. بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن رفع سقف الديون

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض يعتقد أنه يجب رفع سقف الديون دون أي شروط كما كان الحال حتى الآن.

جاءت تصريحات البيت الأبيض بعد الاجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

وقالت جان بيير، في إفادة صحفية: “يجب رفع سقف الديون دون شروط ، ولذا فإننا لا نزال متمسكين بذلك. هذا لم يتغير. نعتقد حقًا أنه من واجب الكونجرس الدستوري للديمقراطيين الجمهوريين والمستقلين تحقيق ذلك كما رأينا ذلك 78 مرة من قبل منذ عام 1960”.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان للاجتماع إن الرئيس جو بايدن أوضح لرئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي خلال اجتماع بشأن سقف الديون أن على الحكومة واجب تجنب التقصير الوشيك في التزاماتها المالية.

تخلف غير مسبوق وكارثي

وبالأمس، قال البيت الأبيض، “أوضح الرئيس بايدن أنه كما أكد كل زعيم آخر في كلا الحزبين في الكونجرس، فإن واجبهم المشترك هو عدم السماح بتخلف غير مسبوق وكارثي اقتصاديًا’”.

بدوره، قال مكارثي بعد الاجتماع إنه أجرى مناقشة جيدة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن حول مجموعة من القضايا، بما في ذلك القضية الملحة المتعلقة بسقف الديون، واتفق كلاهما على مواصلة المحادثات.

وأضاف أنه بعد أول لقاء ثنائي له مع بايدن في منصبه الجديد “اعتقدت أن مناقشة جيدة للغاية وانسحبنا قائلين إننا سنواصل المناقشة. ما تحدثنا عنه اليوم كان حول المضي قدمًا وكيف نتحرك من خلال سقف الديون وكيف نحصل على اتفاق”.

والتقى بايدن ومكارثي في البيت الأبيض لمناقشة رفع الكونجرس لسقف الديون قبل أن تخاطر الولايات المتحدة بالتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية في يونيو.

وقال مكارثي عقب الاجتماع إن المسؤولين عرضا وجهات نظرهما المتباينة ويأملان في إحراز تقدم بشأن هذه القضية في الأشهر المقبلة.