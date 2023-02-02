ختام نشاط الأسبوع الثقافى بمسجد الكوثر بمدينة الشيخ زويد

نظمت مديرية الأوقاف محافظة شمال سيناء ، ختام فاعليات وندوات الأسبوع الثقافي واليوم الختامى بمسجد الكوثر بمدينة الشيخ زويد محافظة شمال سيناء ،في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف برعاية وزير الأوقاف أ.د.محمد مختار جمعة، وتحت إشراف الشيخ د.محمود مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء، الشيخ حسين البنديرى مدير الدعوة، ومتابعة الشيخ صلاح حسينى رئيس قسم الارشاد ونشر الدعوة .

الأسبوع الثقافي

وقد حاضر فيها نخبة من العلماء أئمة المساجد بمديرية أوقاف شمال سيناء، حيث تم الرد علي كافة الاستفسارات والاسئله في مختلف الأمور الدينية وعلاقتها بالمواقف الحياتية و التعريف كذلك بتعاليم الإسلام السمحة.

حض ختام الفعاليات رواد المسجد وأهالى مدينة الشيخ زويد الذين أثنوا خيراً على القائمين والمشرفين على تنظيم الاسبوع الثقافي بمسجد الكوثر.

وقدم الحضور عظيم شكرهم وامتنانهم لوزير الأوقاف على اختيار مدينة الشيخ زويد لتنفيذ هذا النشاط الثقافى بمسجد الكوثر، وفى انتظار المزيد من وزارة الأوقاف.

