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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدولار الأمريكي بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

صدى البلد

يستعرض صدى البلد سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 بعد اجتماع البنك المركزي المصري للإعلان عن أسعار الفائدة.

وقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة عند 16.25٪ عائد الإيداع  والإقراض لليلة واحدة  ليسجل 17.25٪ و وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بنسبة 16.75٪ ، بالإضافة على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75٪.

في أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع ، وفي بنك قناة السويس سجل 30.23 جنيه للشراء،  و30.30 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الصرف الدولار في البنك التجاري الدولي 30.23 جنيه للشراء، و30.30 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجل متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 30.24 جنيه للشراء ، و30.33 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الدولار الشهر الماضي تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري بقيمة تتراوح بين 5.37 جنيه و5.50 جنيه شراءً وبيعا.

وعالميا، انخفض سعر الدولار، بعد أن قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه تجاوز نقطة حرجة في محاربة التضخم، ما أعطى الأسواق أملا في قرب نهاية حملة رفع أسعار الفائدة.

وهبط الدولار في أحدث التعاملات 0.07% عند 100.88 بعد أن أغلق منخفضا بأكثر من 1% أمس، الأربعاء، وانخفض الدولار بأكثر من 0.5% مقابل الين الياباني إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 128.17.

وتتجه الأنظار إلى البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا اللذين سيعلنان قراراتهما بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم، الخميس.

في الوقت الذي ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في 10 أشهر تقريباً عند 1.1034 دولار اليوم، وارتفع في أحدث التداولات 0.3% عند 1.1023 دولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.14% إلى 1.2392 دولار.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية اليورو ارتفاعا ملحوظا ما بين 40 - 45 قرشا شراءً وبيعا خلال تعاملاته في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر، سجلت 33.01 جنيه للشراء، و33.26 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل اليورو في البنك التجاري الدولي 33.12 جنيه للشراء ، و33.46 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار العملة الأوروبية 32.82 جنيه للشراء، و32.92 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترليني ارتفاعا ملحوظا ما بين 20 - 22 قرشا خلال تعاملاته في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي وبنك مصر سجل 37.17 جنيه للشراء و37.38 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 37.29 جنيه للشراء، و37.51 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني 37.12 جنيه للشراء، و37.26 جنيه للبيع.
وعربيا، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 8.00 جنيه للشراء، و8.03 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 8.18 جنيه للشراء، و8.20 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 95.23 جنيه للشراء، و98.94 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول في هذا العام 2023 اليوم، الخميس، لبحث مصير سعر الفائدة.

وكان آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى 22 ديسمبر الماضي، حيث قررت رفع سعر الفائدة 3% ليصل إلى 16.25% و17.25% على عائدي الإيداع والإقراض.

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