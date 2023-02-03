الري: تأهيل وتبطين ترع بطول 2900 كيلو متر في 20 محافظة

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فخر للمصريين جميعا، وتستهدف تغيير حياة 60 مليون مصري إلى الأفضل وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة من خلال تأهيل الترع وتوفير قطع أراضي لإقامة مشروعات قومية خدمية عليها.

تابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، الوزارة قامت بتدبير عدد (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع في 16 محافظة، لافتا إلى أنه تم تأهيل وتبطين ترع بطول 2900 كيلو متر في 20 محافظة، وجاري العمل 1500 كيلو متر بإجمالي 4500 كيلو متر.

