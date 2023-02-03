عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري: تأهيل وتبطين ترع بطول 2900 كيلو متر في 20 محافظة

وزير الري
وزير الري

قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري،  إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فخر للمصريين جميعا، وتستهدف تغيير حياة 60 مليون مصري إلى الأفضل وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأضاف المهندس محمد غانم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، الوزارة تشارك في مبادرة حياة كريمة من خلال تأهيل الترع وتوفير قطع أراضي لإقامة مشروعات قومية خدمية عليها.

تابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري،  الوزارة قامت بتدبير عدد (١٣٤) قطعة من الأراضى من منافع الري بمساحة تجاوز ٢٤٨ ألف متر مربع في 16 محافظة، لافتا إلى أنه تم تأهيل وتبطين ترع بطول 2900 كيلو متر  في 20 محافظة، وجاري العمل 1500 كيلو متر بإجمالي 4500 كيلو متر.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم للأندية .. مفاجأة غير متوقعة في أزمة كهربا |شاهد

طلب عاجل لـ الأهلي من الفيفا .. تفاصيل

تصرف عاجل من الزمالك بشأن فتوح

كواليس صادمة في جلسة لجنة التظلمات بشأن قضية محمود كهربا

بعد تثبيت الفائدة.. أسعار الدولار اليوم الخميس 2 فبراير 2023

تراجع أسعار الدواجن ومنتجاتها وتوقعات بانخفاض جديد بنسبة 60 %

مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة بشأن قرار الفيفا النهائي لمشاركة كهربا مع الأهلي

تعليق مفاجئ من خالد الغندور بعد فوز طائرة الأهلي على الزمالك

ترشيحاتنا

"القومية لرصد الزلازل": هزة أرضية بقوة 23ر4 ريختر على بعد 37 كيلومترًا شمال شرق الغردقة

تراجع تاريخي في سعر الذهب عالميا

3 خصال يجاب بها الدعاء يوم الجمعة .. يغفلها الكثيرون

بورصة السيارات | زيادة 40 الف جنيه في سعر فورد فوكاس 2023

60 % .. بدء تراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المصرية.. تفاصيل

أسعار الدولار الأمريكي بعد تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسام غالي ومحمد فضل يدعمان كريم فهمي ودموع ياسمين رئيس تغلبها.. أبرز مشاهدات العرض الخاص لفيلم "أنا لحبيبي"

جويل مردينيان تفاجئ متابعيها بقصة شعر جديدة

أصالة نصري تتألق بالأبيض في آخر جلسة تصوير | شاهد

لاتتناوله ابدا..طبيبة تحذر من بيض يسبب تسمم

فيديو

نجل فنان شهير يصدم طفل بسيارته ويتسبب في وفاته..فيديو

منها ترحيل الأقساط.. قرارات عاجلة لدعم القطاع العقاري.. فيديو

بعد فيديو بعت عفش بيتي .. إحسان الترك يروي كواليس استجابة محمد رمضان

مصر تستعد لمشروعات تتجاوز 100 مليار دولار.. تصريحات مدبولي في قمة داكار..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ