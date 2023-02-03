كواليس مثيرة.. تفاصيل جلسة الخطيب والشناوي في المغرب

كشف الإعلامي إسلام صادق تفاصيل جلسة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر عقب الفوز على فريق أوكلاند سيتي في ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية بالمغرب.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عقد جلسة عقب لقاء أوكلاند سيتي مع محمد الشناوي وأكد لحارس القلعة الحمراء على صرف مكافأة كبيرة حال الفوز على سياتل الأمريكي يوم السبت المقبل في مونديال الأندية ".

وتابع:" رئيس الأهلي طالب الشناوي بإبلاغ اللاعبين بذلك على جروب الواتساب بصرف مكافآت كبيرة حال تخطي عقب سياتل الأمريكي بعد الفوز على أوكلاند سيتي".