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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تستعين بآخرين لقتل جدتها المسنة بالإسكندرية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بالعثور على جثة (ربة منزل "مسنة") تقيم بمفردها داخل الشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم وسرقة (مشغولات ذهبية - هاتف محمول - مبلغ مالى) من داخلها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لهما معلومات جنائية" – سيدتان "إحداهما حفيدة المجنى عليها").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة بمساعدة حفيدة المجنى عليها المشار إليها، كما أرشدوا عن المسروقات (المشغولات الذهبية - الهاتف المحمول - جزء من المبلغ المالى المستولى عليه)، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

مديرية امن الاسكندرية الأجهزة الامنية المشغولات الذهبية قطاع الأمن العام العثور على جثة تشكيل فريق بحث جنائى

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